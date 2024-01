Marta entrega carta de demissão a Nunes e firma acordo com PT para ser vice de Boulos

A secretária de Relações Internacionais do município e ex-prefeita, Marta Suplicy, entregou nesta terça-feira, 9, uma carta de demissão ao prefeito Ricardo Nunes, que é pré-candidato à reeleição pelo MDB neste ano. No documento, Marta afirma que “como em outras passagens da minha vida pública seguirei caminhos coerentes com minha trajetória”. A decisão vem após ela ter firmado um acordo para retornar ao PT e para ser vice de Guilherme Boulos (PSol) na disputa pela prefeitura de São Paulo. Na carta, Marta afima ainda que a demissão é “de comum acordo”.

“Neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela em que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas para assumir a Secretaria Municipal de Relações Internacionais”, justifica. Em 2020, a ex-ministra foi apoiadora da reeleição do então prefeito Bruno Covas (PSDB), que a convidou para assumir o cargo que ocupava até então. A ex-senadora se reuniu com o presidente Lula na última segunda-feira, 8, para negociar o seu retorno ao PT e sua indicação como vice de Boulos nas eleições municipais. Ela, que é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, deixou a legenda em 2015 após escândalos de corrupção.

Pela primeira vez, o PT não lançará uma candidatura própria à prefeitura de São Paulo, cabendo ao partido apenas a indicação para vice. Boulos já havia sido oficializado pela legenda como o candidato a prefeito e Lula fez questão de enfatizar seu apoio ao deputado durante um evento do “Minha Casa, Minha Vida” em dezembro do ano passado, ocasião na qual teceu críticas ao prefeito Ricardo Nunes.