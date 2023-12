“Ninguém fala pelos evangélicos”, diz Pastor Henrique Vieira

Deputado (Psol-RJ) afirma que boa parte dos evangélicos apoia Lula e que há “uma disputa a ser feita” no grupo

“O campo evangélico é muito diverso. Ninguém pode falar em nome dele, não é um grupo coeso. Mas reconheço que existe uma predominância conservadora”, diz o deputado federal Pastor Henrique Vieira (foto) Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 12.dez.2023

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) disse que há uma grande divisão entre os evangélicos, mesmo com uma “predominância conservadora”. Mirando as eleições municipais de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem acenando ao grupo religioso.

“O campo evangélico é muito diverso. Ninguém pode falar em nome dele, não é um grupo coeso. Mas reconheço que existe uma predominância conservadora e grupos que vão além do conservadorismo, que alimentam uma lógica bélica, preconceituosa, discriminatória, fanática, intolerante, que demoniza o outro, que não consegue lidar com a diferença, que prefere armas a livros. Isso não diz tudo sobre a Igreja Evangélica no Brasil.”, afirmou o deputado em entrevista ao Correio Braziliense publicada neste domingo (17.dez.2023).

Vieira citou o fato de que cerca de 60% dos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, mas que boa parte escolheu Lula.

“Isso não é 98 a 2, não é 80 a 20, é quase meio a meio. Há aí uma disputa a ser feita. Não acho que todo eleitor de Bolsonaro é um fascista. Acho um equívoco dizer que quase metade do Brasil é fascista, de extrema-direita. Isso também se aplica aos evangélicos que votaram em Bolsonaro”, afirmou.

O deputado disse que não é o 1º e nem será o último pastor de esquerda. “Sempre fui militante dos direitos humanos, da perspectiva antirracista, e a minha fé em Jesus sempre me levou à simplicidade de amar o próximo”, declarou.

“Esse é o meu objetivo de vida: uma agenda de direitos humanos, de justiça social, de combate à pobreza, de promoção da paz, de cuidado com o meio ambiente, de respeito à diversidade”, continuou. “Se isso se chama esquerda, sou de esquerda. Mas é, sobretudo, uma agenda ética, solidária, que busca o bem comum. Não vejo incompatibilidade entre a minha fé e a minha posição política”, completou.

Questionado sobre a prática do aborto, Vieira respondeu não “romantizar” a questão. “Avalio que a política e a legislação atual não diminuem o número de abortos e ainda colocam as mulheres numa situação de muita vulnerabilidade. O aborto é a 4ª causa de morte materna. Então, o ‘efeito vida’ que eles [conservadores] tanto dizem defender, mesmo sendo amigos de matadores e milicianos, não é produzido”, disse.

“Defendo uma legislação que regule em vez de criminalizar para, assim, reduzir o número de abortos”, completou.

O congressista afirmou admirar o ministro Flávio Dino (Justiça) e comentou sobre o debate em torno do comunismo –em 14 de dezembro, Lula se referiu ao recém aprovado para o STF (Supremo Tribunal Federal) como o 1º “ministro comunista” da Corte.

Vieira disse: “Admiro o ministro Flávio Dino, acho que tem uma trajetória belíssima. O anticomunismo é uma invenção que justificou uma ditadura civil-militar no Brasil, com execução sumária, tortura, desaparecimento, censura. É uma invenção intencional para você criar a imagem do mal com muita desinformação, desconhecimento, ignorância. Ou esperteza intencional de mentir, deliberadamente, para criar a imagem do mal e, assim, atacar pessoas, suas histórias e suas trajetórias”.

Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, o deputado declarou condenar “toda e qualquer atitude violenta” e “toda e qualquer forma de terrorismo”. Segundo ele, “a ação do Hamas contra Israel foi uma ação terrorista”, assim como “a resposta do Estado de Israel contra o povo palestino e a Faixa de Gaza também foi terrorista”.

Vieira afirmou: “Vejo traços de massacre e de genocídio na ação de Israel sobre o povo palestino em Gaza. Quando olho para o que está acontecendo, eu vejo desproporção”.