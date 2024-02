No comando do G20, Brasil atuará contra “protecionismo verde”

Secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, diz que países usam preservação do meio ambiente como pretexto para proteger seus interesses

Mandato do Brasil no G20 vai até 30 de novembro de 2024; na foto, projeção no Museu da República, em Brasília João Risi/PR – 1º.dez.2023

A secretária de Comércio Exterior do governo federal, Tatiana Prazeres, disse que, na presidência do G20, o Brasil levará uma proposta “ambiciosa” para o grupo formado pelas maiores economias do mundo. Segundo Tatiana, os países usam a agenda da sustentabilidade para “promover os seus interesses protecionistas”.

“A agenda da sustentabilidade é uma prioridade para o governo brasileiro. Mas muitos países a usam para, na verdade, promover os seus interesses protecionistas. Ou seja, por trás de boas intenções com muita frequência há ‘protecionismo verde’”, disse a secretária em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada nesta 4ª feira (14.fev.2024).

“Nosso objetivo é viabilizar um entendimento sobre parâmetros em medidas que afetam o comércio. Essa é a agenda mais ambiciosa, mas é, ao mesmo tempo, onde nós entendemos haver maior potencial, maior contribuição, maior impacto”, completou.

De acordo com Tatiana, o Brasil vai aproveitar a “oportunidade única” de presidir o G20 para pautar a discussão sobre 4 prioridades. São elas:

comércio e desenvolvimento sustentável; participação das mulheres no comércio; desenvolvimento sustentável em acordos de investimentos; reforma da OMC (Organização Mundial do Comércio). A secretária de Comércio Exterior afirmou que o Brasil vai propôr que as regras para um comércio mais sustentável “sejam transparentes, envolvam consultas ao setor privado, não sejam mais restritivas do que o necessário para o objetivo que pretendem alcançar e que sejam baseadas em ciência”.

De acordo com Tatiana, medidas em vigor com “roupagem verde” não têm “nenhum embasamento científico”. Ela afirmou ser “importante que essas medidas não discriminem países quando não há uma justificativa para isso”.

Como exemplo de políticas que não atendem aos princípios que serão propostos pelo Brasil, ela citou a taxa de carbono da fronteira da UE (União Europeia). Avaliou haver “um risco de fragmentação do comércio internacional” com a criação de políticas individuais sobre o tema.

De forma prática, Tatiana disse que o governo brasileiro quer que um documento “robusto” de princípios sobre comércio e desenvolvimento sustentável seja aprovado.

“A visão do governo brasileiro é de que esse documento precisa ter valor e precisa ser robusto, porque se não for assim, talvez haja mais valor em lançar luzes sobre as divergências e sobre as dificuldades e, a partir daí, buscar novas maneiras de convergência. Ou seja, um documento que seja aguado demais, não é algo que nos interessa”, concluiu.

