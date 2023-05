Brownie de leite condensado: veja como fazer a delícia surpreendente

Receita

Esse brownie, que leva o queridinho leite condensado na composição, fica cremoso, delicioso e é muito fácil de fazer André Rochadel

08/05/2023 2:00, atualizado 04/05/2023 19:40

Reprodução/Guia da Cozinha

Nosso tesouro nacional de confeitaria é o leite condensado. Usamos essa delícia para deixar o brownie ainda melhor!

Chef ensina a fazer delicioso brownie cremoso de Nescau na air fryer

Veja diferentes receitas de brownie e como fazer a clássica sobremesa

Confira a receita:

