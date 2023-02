Daniel Assunção lança o single “Vale da Decisão” com participação de Eliane Fernandes

O cantor Daniel Assunção lançou recentemente pelo selo É Gospel Music, o single “Vale da Decisão”, canção que já havia sido gravada pela cantora Eliane Fernandes em 2007 e que agora ganha uma nova versão na voz dos dois que se unem nesta bela releitura. A música já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e pode ser conferida por meio do link a seguir: https://onerpm.link/valedadecisao

A composição do single “Vale da Decisão” é assinada pelo próprio Daniel Assunção. Ele conta que a letra foi um pedido. “Eu precisava compor uma canção que falasse sobre o tema do congresso de jovens da igreja onde eu congregava no interior do Mato Grosso. O tema era ‘Multidões no Vale da Decisão’, que tinha base em Joel: 3 .14”,explica.

O single “Vale da Decisão” carrega uma mensagem forte para esta geração. “Esta é uma música que fala sobre o juízo de Deus que ainda virá sobre todos. Não podemos nos calar sobre isso. Todas as nações estarão diante do juízo, seja para condenação ou para justificação. Precisamos estar em alerta”, coloca o cantor.

Clique aqui para assistir o clipe:

https://www.youtube.com/watch?v=0_OqQnynfgo

A Base é Bíblica e Sem Heresias

Como a composição de “Vale da Decisão” foi um pedido da época, Daniel Assunção entendeu que esta letra não viria por inspiração, mas que era necessário um aprofundamento no assunto para evitar erros teológicos. “Não era um tema que eu estava vivenciando ou tendo uma experiência”, coloca.

“Por este motivo, fui estudar e busquei entender mais sobre o assunto para não permitir heresias nesta composição. Desde então, me vi incluído neste tema e eu entendo que precisamos alertar a Igreja sobre a volta de Jesus e o Seu juízo. Oro para que através deste tema, as pessoas passem a buscar entender mais sobre a profecia”, declara.

Sertanejo Pentecostal

“Vale da Decisão” é um single sertanejo e pentecostal, estilo que caracteriza bastante Daniel Assunção. E para abrilhantar mais ainda este lançamento, a música conta com a cantora Eliane Fernandes, que gravou esta canção pela primeira vez em 2007.

Conheça o cantor Daniel Assunção

Daniel Assunção conheceu Jesus em 2000 e foi neste ano que ele começou a cantar. Em sua igreja chegou a fazer duplas com outros amigos até que recebeu promessas de Deus de que iria gravar CDs. Apesar disso, rejeitava a ideia até que decidiu gravar o seu primeiro álbum. “Mandei umas músicas minhas para uma gravadora e acabei gravando”, conta.

Assunção cantava de dupla na época, mas seu parceiro não seguiu o mesmo caminho. Em 2007 foi quando surgiu a composição “Vale da Decisão”, gravada por Eliane Fernandes em 2008. E foi em 2008 que o cantor gravou o seu segundo CD. “Muitas pessoas falavam comigo dizendo que Deus iria me usar, mas eu não queria viver esse propósito”, lembra.

Ele que morava em Mato Grosso, se mudou para Goiânia em 2009. Chegou a passar por muita dificuldade, mas foi sustentado por Deus durante todo esse tempo. Sua mulher começou a trabalhar como doméstica e Daniel passou a fazer bicos para sobreviver. Viver da música já não dava mais, até que começou a trabalhar integralmente fora da música.

“Eu tinha trabalhado o dia inteiro, mas quando cheguei em um culto onde fui convidado para cantar, disse para Deus, em pensamento, que aquela seria a minha última agenda. Naquele momento alguém se aproximou de mim e disse que era a última vez que eu diria aquilo para Deus”, explica o cantor. “Eu continuo acreditando nas promessas de Deus. Estou sob o meu Senhor e sei que um novo tempo acabou de começar na minha vida”, finaliza.

Ouça o single “Vale da Decisão” da Daniel Assunção e Eliane Fernandes:

Acompanhe o ministério da Daniel Assunção:

https://www.instagram.com/cantordanielassuncao/

Confira outros lançamentos da É Gospel Music:

https://www.instagram.com/egospelmusic/