No Marrocos, Vini Jr. quebrou um recorde de Messi. Saiba qual foi

Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi eleito o craque do Mundial de Clubes no Marrocos, ganhando a Bola de Ouro do torneio. A prata ficou com Valverde também do Real, e o bronze com o argentino Vietto, do Al-Hilal.

Mas, além dessa conquista, Vinícius quebrou um recorde que até então estava em poder de Lionel Messi. O ex-flamenguista, com 22 anos e 214 dias, tornou-se o jogador mais jovem a marcar dois gols numa final do Mundial de Clubes.

Messi, então com 24 anos e 177 dias, havia feito dois gols no Santos, em 2011, na final em que o Barcelona goleou o Santos, de Neymar, por 4 x 0.

Já o atacante Pedro, do Flamengo, ao terminar o torneio como artilheiro, com quatro gols, igualou-se a Cristiano Ronaldo e Denílson, tornando-se o 2º jogador com mais gols em uma edição de Mundial. Só fica atrás de Suárez, que marcou 5 gols no Mundial de 2015.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!