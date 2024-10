No Outubro Rosa, as mulheres também cuidam de miomas

E a gente traz dicas do especialista médico sobre o assunto

O Hospital de Brotas conta no seu quadro clínico com a expertise e a humanização do ginecologista e obstetra, Pedro Paulo Bastos Filho, especialista em partos e no aparelho reprodutor feminino. Um profissional de ponta, reconhecido, admirado e muito respeitado pelos seus 40 anos de prática médica. Ele conversou com a gente para deixar algumas informações e dicas sobre “miomas”.

Era o final da tarde do dia 09 de outubro de 24, quando Dr. Pedro Paulo tinha encerrado a sua última cirurgia daquela quinta-feira, no Centro Cirúrgico do Hospital de Brotas. Uma plástica vaginal. Ele nos recebeu, com a boa vontade e o carinho de sempre, para conversarmos sobre mioma.

Quem também nos acompanhou no papo foi o seu filho, Davi Lemos Bastos. Davi é estudante de medicina e será a 3ª geração dos Bastos na especialidade. O seu avô, Pedro Paulo Bastos também era médico, ginecologista e obstetra, com quem seu pai, Pedro Paulo Bastos Filho trabalhou na área. Hoje, Dr. Pedro Paulo Bastos Filho, já contabiliza no seu currículo de práticas cirúrgicas e procedimentos de partos cerca de 4mil cirurgias e mais de 12mil partos.

* Vamos conhecer um pouco sobre os miomas?

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, estima-se que cerca de dois milhões de mulheres tenham miomas uterinos. Afetam, principalmente, mulheres entre 30 e 50 anos e, em idade reprodutiva – durante o período em que menstruam e podem engravidar. Uma em cada duas mulheres, nesta fase da vida, pode ter miomas.

* O que são os miomas?

Miomas são tumores uterinos benignos formados por tecido muscular. A causa é desconhecida, mas sabe-se que seu crescimento depende de fatores hormonais, diminuindo de tamanho após a menopausa. Podem ser únicos ou múltiplos e desde bem pequenos até atingirem enormes volumes.

* Existe mais de um tipo de mioma?

Existem vários tipos de miomas. Eles são classificados baseados na sua localização uterina e de acordo com o seu tipo histológico (tecido). A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia classifica os miomas em oito tipos.

* Quais os sintomas que o mioma pode causar?

A sintomatologia dos miomas depende de suas localizações e de seus volumes. Eles podem dar sangramentos, compressão em órgãos vizinhos, como bexiga e reto, e causar dores pélvicas.

* O mioma sempre apresenta sintomas ou pode ser silencioso?

Na maioria das vezes ele é silencioso. Principalmente, os menos volumosos. A mulher tem o mioma, existe o nódulo endometrial, e ela não tem sintoma algum. Por isso, muitas mulheres nem sabem que têm e nem se submetem à cirurgia.

* Qual o tratamento para o mioma?

Nem todo mioma uterino precisa de cirurgia. Há casos em que medicamentos podem resolver. O tratamento depende de vários fatores, como o tamanho, a localização, a quantidade e os sintomas. A indicação cirúrgica é caso a caso, como tudo na medicina. Mas, a depender da localização e do volume do mioma, a cirurgia pode ser por histeroscopia – um procedimento via vaginal, ou cirurgia via vagina, ou um método mais invasivo, se o mioma for muito volumoso, pela via abdominal.

* Quando o mioma pode ser considerado muito volumoso?

Quando ele tem acima de 4cm. Mas Dr. Pedro Paulo nos surpreendeu, contando o caso de uma paciente sua em que ele fez a retirada de um mioma com pouco mais de 4kg! Maior do que muitos bebês nascidos sob os seus cuidados.

Há casos em que o útero apresenta múltiplos miomas, aumentando, consideravelmente, o seu volume. Em geral, o útero tem de 30 a 90cm³ e pode chegar a 300cm³, gerando sintomas compressivos na cavidade pélvica.

* O mioma é hereditário?

A anomalia do surgimento de miomas não é considerada hereditária. Porém, há estatísticas comprovadas de que mulheres que as suas mães tiveram casos de miomas estão mais propensas a, também, apresentarem os tumores benignos uterinos.

* Mulheres que tiveram mioma podem engravidar?

Depende do mioma. Se o mioma tratado não distorcer a cavidade endometrial (uterina), ele não é um empecilho para a mulher engravidar. Se for um mioma submucoso (que se desenvolve na camada interna do útero, o endométrio), este será um fator dificultador da gravidez, não impeditivo.

* Alguma dica para a possível prevenção de miomas?

Estudos indicam que o estradiol pode estimular o crescimento dos miomas uterinos e/ou agravar os seus sintomas. Estradiol é um hormônio estrogênico produzido, principalmente, nos ovários, mas também em outras partes do corpo, como ossos, pele, fígado e glândula adrenal. A má alimentação e o sedentarismo podem estimular esse processo. Assim como o excesso de ingestão de carne vermelha e a pouca ingestão de verduras e legumes.

“Uma alimentação saudável e atividade física, na maioria das vezes, é solução para uma vida mais saudável e a prevenção para inúmeras doenças. E, no caso dos miomas, as visitas regulares e anuais ao ginecologista é o caminho mais seguro para o acompanhamento de possíveis surgimentos deles. Nestas consultas, devem ser solicitadas ultrassonografias transvaginais, como exame de diagnóstico por imagem, indicadas para a detecção ou não dos tumores benignos uterinos” – completa Dr. Pedro Paulo Bastos Filho. Filho de Pedro Paulo Bastos, pai de Davi Lemos Bastos e “pai obstétrico” de mais de 12mil bebês nascidos sob seus cuidados médicos.

Obrigada, Dr. Pedro Paulo! As mulheres agradecem pelas dicas e orientações para os nossos cuidados uterinos, também, no mês em que as nossas atenções estão voltadas para as nossas mamas. A prevenção continua sendo a solução!

