Pensou em cuidados e pet shop, então é hora de visitar a PET BEM

Nos últimos anos práticas e cuidados com os PET’s tem movimentado um imenso mercado, com o surgimento de linha de produtos, que buscam garantir o bem estar dos carinhosos bichinhos.

Empresas diariamente tem investido na qualidade e métodos que possibilite a inserção destas praticas, algo comum nas lojas PET BEM de Itamaraju, que tem qualificado profissionais, criado parcerias com industrias e marcas renomados para garantir o melhor para o seu animal.

A segunda loja instalada na Avenida Brasil, 947, no 2ª semestre de 2022, trouxe novas ofertas de serviços em parceria com o médico veterinário Mateus Novaes da Silva, que tem inovado com cuidados e procedimentos cirúrgicos, além do atendimento de urgência e emergência por 24 horas. Permitindo assim maior segurança a seu PET (animalzinho).

Sob a orientação do profissional Mateus Silva, especialista em PET, a equipe da empresa leva carinho em procedimentos como Tosa, banho e aplicação da linha BEM QUERER PET, com uma linha dourada voltada a produtos veganos para os cuidados de higiene dos animais, gerando assim limpeza e ótimo cheirinho, com redução de bactérias e fungos.

O mercado PET movimentou mais de R$ 51,7 bilhões em 2021 e a tendência é de crescimento. Mas a PET BEM está presente no mercado a mais de 3 anos e sempre focou no bem-estar dos animais, oferecendo desde ração, medicamentos, acessórios e os mais variados produtos de higiene animal.

Um dos objetivos da PET BEM é fazer tudo com carinho. Pois o trabalho num petshop não se reduz a aparar e dar banho nos pets. Na verdade, é bem mais do que isso, pois envolve a saúde, o bem-estar e o comportamento do animal.

Para conferir os cuidados destinados aos PET’s, pela equipe comandada pelo médico veterinário Mateus Silva e a empresária Tutiara Azevedo será possível marcar uma visita no endereço Avenida Brasil, 947, ou pelos telefones (73) 991193006 ou 99845-4780 (urgências e emergência).

Nestes dias de verão intenso um belo cuidado a seu PET, garante maior carinho e menor agitação.

Está muito quente mesmo, assim tem maior procurar por tosa e banho”, destaca.

PET BEM sempre trabalhando com o melhor para melhor atendê-los.