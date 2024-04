Dudu Camargo fala sobre a saída de Eliana do SBT: “Não foi surpresa”

A saída de Eliana do SBT não foi novidade para quem circula pelos corredores da emissora. É o que garante o jornalista Dudu Camargo, que foi demitido da empresa de Silvio Santos em meados do ano passado.

Em entrevista para o programa Vibes e Tal, na Boa FM, o apresentador revelou alguns bastidores de quando ele ainda trabalhava no SBT e ainda contou que uma das filhas de Silvio Santos vai ganhar mais espaço na emissora, mas ainda não se sabe como e quando.

“Não foi surpresa a saída da Eliana para quem estava no bastidor do SBT. Desde quando eu ainda estava lá, no começo do ano passado, eles cravavam que a Eliana iria sair do SBT para justamente ir para a Globo. Isso não aconteceu, ela até chegou a renovar o contrato, só que era um contrato por um período indeterminado e aí ela entrou em um acordo com o SBT para fazer aquele comunicado de que ela estava se desligando”, lembrou ele.

Dudu Camargo contou que a Vênus Prateada era um sonho para a loira: “Independentemente da proposta milionária da Record, a Eliana já saiu do SBT com essas pretensões, de iniciar algo futuro com a Globo. Mesmo a Record tendo oferecido um dinheiro bom, ir para a TV Globo já estava no planejamento da Eliana”, garantiu.

Logo SBT

Logo SBT Reprodução

SBT – estúdi

Reprodução/SBT

SBT

SBT é a emissora de Silvio Santos Reprodução

angelica-eliana-xuxa2 (1)

Xuxa, Angélica e Eliana vão se reunir novamente no Teleton 2023

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica Instagram/Reprodução

Eliana

Eliana Reprodução/Instagram

Eliana (1)

Eliana Reprodução

Eliana

Após anunciar saída do SBT, Eliana faz post religioso Instagram/Reprodução

Eliana

Exclusivo: saiba qual é a aposta do SBT após saída de Eliana Instagram/Reprodução

Eliana

Eliana Reprodução

Eliana-1

Eliana Foto: Victor Chapetta/Agnews

Dudu Camargo

Dudu Camargo Reprodução/SBT

Dudu-Camargo-Maísa-Feminício

Dudu Camargo Reprodução/Instagram

dudu camargo marcão do povo silvio santos

Dudu Camargo Lourival Ribeiro/SBT

Dudu Camargo

Dudu Camargo Reprodução/Instagram

Dudu Camargo

Dudu Camargo Reprodução/Instagram

Dudu Camargo

Dudu Camargo Reprodução/Instagram

Ele ainda rebateu alguns rumores de que Eliana tenha se desentendido com alguém no SBT: “Isso é mais suposição. Não acredito que houve desavenças da Eliana com a nova direção da casa. Até onde eu sei, a Eliana e a nova presidente do SBT têm uma relação muito amigável”, pontuou.

O jornalista também se manifestou a respeito da ida da apresentadora à Globo: “Esse comportamento da Eliana de ir a alguns eventos da própria Globo já era um ensaio para a saída dela. Não tem nenhuma rixa em relação a isso, tanto é que a Eliana vai participar do Teleton e, inclusive, ela é madrinha”.

Em seguida, ele revelou que os planos dos diretores do SBT é dar oportunidade de Rebeca Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, na programação da casa.

“A ideia é ela ter um espaço no SBT, não necessariamente ocupando a vaga da Eliana. Todas essas ideias, a direção está tratando tudo com muito sigilo. Tanto é que a nova superintendente do SBT, a Daniela Beyruti, fez o seguinte: se vazar qualquer informação ela vai saber quem foi e vai dar ruim para a pessoa. Fato é que vão querer apostar na Rebeca mais cedo ou mais tarde”, afirmou ele, antes de completar:

“O Silvio já até falou no programa dele que a filha que mais se parece com ele, que mais se identifica é a própria Rebeca. Eu conheci ela pessoalmente, sempre me tratou muito bem. Ela é um espetáculo de caráter e de pessoa. Não sei se ela vai ocupar o lugar da Eliana, mas que ela vai ter um programa muito em breve no SBT isso é fato”, comentou.

O apresentador relatou um momento difícil que Rebeca passou na empresa: “Tem histórias no SBT de que ela chegou a ser maltratada por uma pessoa e chorou nos bastidores. A funcionária que a maltratou jamais pensava que ela fosse filha do Silvio Santos justamente pelo comportamento humilde da Rebeca Abravanel”, analisou.

No fim, ele confirmou que o “Homem do Baú” não tem mais voz ativa na empresa: “Não existem mais decisões do Silvio Santos na atual gestão do SBT. Ele não coordena mais, não está mais diante das decisões administrativas, de programação ou do artístico da emissora”, detalhou.

E encerrou, elogiando o “patrão”: “Eu já vi muitas atitudes dele de ser muito justo, de ser um empresário, um homem muito justo. É um ser humano que eu nunca achei um parecido no caráter, na justiça. Uma coisa que tirava o Silvio do sério era a injustiça, aí você iria ver o Silvio bravo”.

Bastidores da saída de Eliana do SBT O SBT surpreendeu a todos ao anunciar, no início deste mês, a saída de Eliana da emissora após 15 anos. E a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos desse Brasil, descobriu detalhes dos bastidores desse rompimento.

Em nota enviada à imprensa, a emissora de Silvio Santos comunicou que a decisão partiu de Eliana. E foi. Mas, apesar da saída amigável, as coisas não estavam das melhores nos corredores do SBT.

Segundo fontes, Patrícia Abravanel e Eliana não se bicavam e as duas já vinham em guerra dentro da emissora há um bom tempo. A ordem, no entanto, era abafar o climão entre as apresentadoras.

A situação já estaria ficando insustentável para Eliana e, de acordo com amiguinhos da coluna, ela já sabia que estaria com o pé fora do SBT quando Silvio Santos morresse. Diante disso, decidiu tomar uma atitude por conta própria deixando a emissora.

Eliana x Patrícia Abravanel Uma dos motivos da guerra entre Eliana e Patrícia era que a loira estava com o mesmo programa há anos e era um sucesso não só na audiência, como de comercial. Além de estar sempre na vice-liderança, o dominical vendia muito bem.

Enquanto isso, a filha de Silvio Santos queria um programa com o nome dela, mas não conseguiu emplacar nada, e precisou ficar à frente da atração que leva o nome do pai. Tal situação teria deixado o relacionamento entre as partes bastante abalado.

Outro ponto de guerra entre as duas foi uma ordem, vinda de Patrícia, para vender as cotas do Programa Eliana sem falar o nome da atração. Ou seja, o comercial deveria apenar dizer que era para um “programa de domingo do SBT apresentado por Eliana”, sem dar destaque ao dominical em si.

Ao saber da situação, a apresentadora bateu o pé para que as coisas não fossem feitas desse jeito, já que gosta de fidelizar a marca dela que, nesse caso, era o nome do seu programa: o Programa Eliana.

Qual será o futuro de Eliana? Fontes da coluna Fábia Oliveira contaram que Eliana já havia recebido uma proposta para ir para o GNT, mas não aceitou. O motivo era que a apresentadora queria segurança e um contrato longo.

Mas a artista já tem planos traçados para esse futuro pós saída do SBT. Passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos que Eliana descansará a imagem por um tempo e, em seguida, começará a fazer coisas para o Globoplay e o GNT, que vai ser a porta de entrada dela na Globo.

O plano é que Eliana feche um contrato com o Grupo Globo e, se seu conteúdo no GNT for bem, ele entra na grade aberta do canal.