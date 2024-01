Noite de Emoções e Talentos: Gravação do DVD Trio Modão que Dói em Goiânia

A Cantora Patricia Borges Vaqueira Brilha em uma Inesquecível Perfomance

A cidade de Goiânia foi palco de uma noite memorável marcada pela gravação do DVD “Trio Modão que Dói”. O evento contou com a participação estelar da talentosa cantora Patricia Borges Vaqueira, que encantou a plateia com uma performance deslumbrante.

As composições que compõem esse projeto único são assinadas pelos renomados compositores brasileiros: Carlos Randall, conhecido como o maior compositor do Brasil, Leal e Giovane do Acordeon. Essa colaboração promete ser um marco na música sertaneja, trazendo uma fusão única de estilos e emoções.

Além da brilhante atuação de Patricia Borges, o evento contou com a presença de diversos outros artistas que contribuíram para tornar a noite ainda mais especial. Cléber e Cauan, Vinicius Pardini e outros nomes de destaque da música sertaneja compartilharam o palco, somando seus talentos ao espetáculo.

O DVD “Trio Modão que Dói” não apenas celebra a riqueza musical do país, mas também destaca a diversidade de artistas que colaboraram para criar um espetáculo verdadeiramente inesquecível. O público presente testemunhou não apenas um evento, mas uma celebração da autenticidade e paixão que caracterizam a música sertaneja brasileira.