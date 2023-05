Nome de Lula aparece em falso comprovante de vacinação de Bolsonaro

O registro do comprovante de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo apresentou o e-mail “[email protected]” como conta para contato. A prefeitura da capital paulista registrou um boletim de ocorrência para investigar a falsidade ideológica no registro do ex-mandatário.

No boletim de ocorrência é anexado o comprovante de vacinação em que mostra o CPF, nome, dia e mês do nascimento de Bolsonaro. Entretanto, o ano em que o ex-presidente nasceu está incorreto.

Em nota, a prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes, declarou que o e-mail para contato “levanta suspeita de ato criminoso” contra Bolsonaro e também contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O comprovante de vacinação falsificado de Bolsonaro indica que o ex-presidente se vacinou com o imunizante da Janssen em 19 de julho de 2021 na Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Peruche, na zona norte de São Paulo.

A prefeitura da capital paulista também apontou que não recebeu o lote da vacina registrada em nome de Bolsonaro. O boletim de ocorrência foi registrado na 3ª D.P da Casa Verde.

O ex-presidente foi alvo, esta semana, de ação da PF que investiga registros falsos de vacinação em nome dele e de pessoas próximas.