Novela turca Um Milagre estreia segunda-feira (4/3) na TV Brasil

A TV Brasil resolveu apostar em um nicho que tem conquistado o público nos streamings: as novelas turcas. A partir da próxima segunda-feira (4/3), a programação do canal vai contar com o drama Um Milagre, que tem o jovem autista formado em medicina Ali Vefa como protagonista.

Na trama, o público vai conhecer os desafios vividos por Ali, que deseja virar cirurgião, mas tem dificuldades para falar com as pessoas. Ele então começa a trabalhar em um hospital e faz com o que o local evolua junto com ele.

Novela turca Um Milagre Além disso, o jovem interpretado por Taner Ölmez apresenta um novo ponto de vista para funcionários do hospital e pacientes, que começam a ter mais esperança em tudo.

Essa é a primeira vez que Um Milagre passará na TV aberta brasileira. Originalmente exibido pelo Fox, na Turquia, no Brasil a novela chegou em 2021 na HBO Max e no canal fechado TNT Séries.

Terra Amarga e mais: conheça as novelas turcas que bombam no Brasil A veia noveleira do público brasileiro é inquestionável e as empresas nacionais também são grandes exportadoras do formato para outros países. Desde o boom das mexicanas e o sucesso da trilogia das Maria’s (Mercedes, Marimar e do Bairro), não se vê uma procura e consumo tão grandes por tramas estrangeiras como a atual sensação em torno das novelas turcas no país. De olho nesse gargalo, plataformas não perderam tempo e incluíram em seus catálogos títulos que rapidamente foram parar no topo da lista de mais acessados dos streamings.

Sem cenas de sexo, mas com muita porradaria, ação e drama, as novelas turcas vão na contramão da inovação e abusam da receita – testada e aprovada pelos amantes do gênero –: uma mocinha bela e batalhadora luta para ser alguém na vida, enquanto vilões invejosos e violentos a ameaçam e tentam a impedir de realizar seus sonhos. O final, claro, só pode ser feliz para a sofredora protagonista.

Não se engane, apesar de a base estrutural ser a mesma, os roteiros são criativos e trazem histórias muito diversas. Conseguindo, aliás, tratar de temas sempre atuais como o machismo. Outro ponto convidativo das obras é a “viagem” na companhia dos personagens que te apresentam uma cultura rica, e ainda pouco conhecida no Brasil.

Novela turca Anne é um sucesso Foto: Divulgação/Star TV

Amor e Honra é uma série turca de drama e romance que estreou em 2019 e se tornou um sucesso em vários países Globoplay/Reprodução

Com os 113 capítulos já disónibilizados pelo Globoplay, Terra Amarga é sucesso em mais de 50 países Globoplay/Reprodução

Novela turca Um Milagre Foto: Divulgação

Mãe/Anne Vão faltar lágrimas para os noveleiros mais emotivos ao longo dos 85 capítulos de Mãe. A trama apresenta a pequena e sonhadora Melek (Beren Gökyıldız), uma criança de 7 anos que sofre todo tipo de violência da mãe biológica, Sule (Gonca Vuslateri), e do padrasto, o criminoso Cengiz (Berkay Ateş). Ela conhece o amor e afeto da professora Zeynep (Cansu Dere), que a sequestra e finge ser sua mãe verdadeira. Juntas, Zeynep e Melek criam uma ligação maior que o sangue, e que só pode ser compreendida por mães e filhas adotivas. Mas, claro, não será fácil sustentar a mentira para a sociedade e elas acabam sendo separadas.

Anne, título original da obra que estrou pela Star TV, na Turquia, em 2016, chegou a ser comprada pelo SBT, mas nunca foi ao ar. A produção é um remake da série japonesa homônima e é inspiração para o dorama sul-coreano que estreou em 2018 e fez grande sucesso.