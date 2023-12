Record faz cortes pré-Revéillon e repórter Arnaldo Duran é demitido

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Arnaldo Duran – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO ano chegou ao fim e a Record TV promoveu algumas mudanças para janeiro de 2024. Uma delas foi a demissão do jornalista Arnaldo Duran, que estava na emissora desde 2006. Segundo o F5, ele foi desligado em razão de seu alto salário.

Ao veículo, Duran confirmou a informação e disse ter ficado surpreso. “Ainda estou em choque. Meus chefes disseram que foi uma decisão administrativa para contenção de despesas, sobre a qual não tiveram ingerência”, afirmou.

A demissão o ex-repórter do Domingo Espetacular faz parte de um novo pacote de cortes que a Record prepara para o próximo ano. A emissora, segundo números divulgados pela própria empresa, fechou com prejuízo de R$ 500 milhões em 2022, e as perspectivas para o balanço de 2023 não são boas.

O desligamento de Duran causou ainda mais repercussão porque o jornalista tem uma doença rara e sem cura, o que sempre é considerado em cortes do tipo. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Machado-Joseph, uma doença degenerativa do sistema nervoso, em 2016.

