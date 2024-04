Ex-galã da Globo deixou a TV para trabalhar em pousada no Rio

Uma das estrelas de Corpo Dourado (1998), que chegou ao catálogo do Globoplay no mês passado, Java Mayan mudou de profissão e leva uma vida tranquila, cuidando de uma pousada da sua família em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

“Já tem bastante tempo que eu me dedico a esse negócio. Levo uma vida muito saudável, leve. Estou com o meu irmão e o meu pai. Eu moro aqui, é bem em frente à praia”, contou Java Mayan, à coluna Play, do O Globo.

Intérprete do filho do personagem Billy, vivido por Fabio Jr., em Corpo Dourado, ele afirma que se afastou da TV naturalmente. “Para ser sincero, nunca pensei em ser ator. Comecei a fazer teatro de brincadeira, eu me divertia”, afirmou.

“De repente, o universo me jogou na TV e fiquei por 20 anos trabalhando. Da mesma forma que eu entrei, fui parando, e a vida continua maravilhosa do mesmo jeito. Quando vi, eu nem pensava mais em trabalhar como ator”.

Java Mayan e Fábio Jr

Java Mayan e Fábio Jr Reprodução

Java Mayan e Thaís Fersoza

Java Mayan e Thaís Fersoza Reprodução

Java Mayan e Alexandre Slavieiro

Java Mayan e Alexandre Slavieiro Reproduçõ/Instagram

Apesar do tempo afastado das artes, ele acaba de retornar, a convite de um amigo de longa data, o ator Álamo Facó, que o convidou a participar da escrita do roteiro do espetáculo Caminho de volta – A outra História do Rio de Janeiro. A peça está em cartaz até o dia 29 de maio, às terças e quartas-feiras, no Parque do Flamengo (na altura da Rua Oswaldo Cruz).

“Depois de muito tempo sem fazer nada relacionado à arte, acabei aceitando o convite desse grande amigo meu. Foi o primeiro projeto escrevendo. Estou muito orgulhoso com o resultado”, comemorou.