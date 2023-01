Novo Circuito Brasileiro de Surfe terá seis etapas em 2023

A Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) anunciou nesta quinta-feira (26) o lançamento do Dream Tour 2023, novo Circuito Brasileiro de Surfe. A competição vai contar com seis etapas em diferentes praias do Sul ao Nordeste do país, além de transmissão multiplataforma. O calendário de toda temporada será anunciado em breve.

O torneio vai contar com alguns dos principais nomes da modalidade no Brasil, como os atuais campeões nacionais Silvana Lima e Israel Júnior. Serão 64 atletas na disputa masculina e 24 na feminina.

Além das provas, a competição também promoverá atividades nas arenas dos locais, com esportes de praia, música e ativações. A estrutura do campeonato foi desenvolvida pela CBSurf em parceria com a empresa de entretenimento Dream Factory.

“É o começo de uma nova era. Uma nova era com potencial de transformação. Novos ventos, novas ondas e novos desafios. É tempo de mudança, de atitudes e de promover o surfe brasileiro e valorizar cada vez mais os atletas no país”, exalta Teco Padaratz, presidente da CBSurf e bicampeão do World Men’s Qualifying Series.

“Essa iniciativa dará o merecido destaque ao esporte. Trata-se de uma plataforma com uma comunidade gigante que ganha cada vez mais espaço. Também vai contribuir para potencializar a visibilidade da modalidade e incrementar o portfólio de patrocinadores e apoiadores com iniciativas em três regiões do país durante o ano inteiro”, afirma Jued Andari, líder do cluster de Esportes da Dream Factory.

A competição terá transmissão multiplataforma, sendo exibida tanto no canal SporTV quanto na plataforma de streaming Globoplay. O torneio conta com o apoio da Shell e os patrocínios de Vivo e Gerdau. Novos parceiros estão em negociação e serão apresentados em breve.