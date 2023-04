Solo Memórias do Fogo entra em cartaz no Sesc Senac Pelourinho

O Coletivo DUO Teatro está em comemoração pelos 13 anos de atuação e desde janeiro de 2023 apresenta repertório de espetáculos em praças públicas e teatros de Salvador. Em abril é a vez de Memórias do Fogo, solo com atuação, encenação e dramaturgia de Saulus Castro (integrante e fundador do DUO), sob orientação da diretora teatral Meran Vargens. A montagem entra em cartaz no Teatro Sesc Senac Pelourinho a partir desta quinta (6) e permanece até dia 20.

Memórias do Fogo é o primeiro solo de Saulus Castro, criado em 2019, sob inspiração dos livros do escritor uruguaio Eduardo Galeano – Veias da América Latina e a trilogia Memórias do Fogo (Os Nascimento, As Caras e as Máscaras, O Século do Vento). “Este solo traz histórias espiraladas, vividas ontem e amanhã, no hoje. Em meio à pandemia, vimos o Brasil ser tomado por grandes incêndios em suas florestas e biomas. Homens e mulheres sendo resgatados em situação trabalhista análoga à escravidão. Indígenas Yanomami em crise humanitária, sendo dizimados pelos garimpos. São estas histórias vivenciadas no Brasil e na América Latina que levamos à reflexão”, diz Castro.

Dentro de um ambiente realista fantástico, o Tempo, o Fogo, a Terra e a Memória – personificados no corpo do ator – contam de forma não linear as histórias dessas vozes não escutadas pelas estruturas de poder, abafadas pelo colonizador europeu e branco. No palco, uma grande área circular de quatro metros de diâmetro, composta por barbantes vermelhos, cria uma trama que simboliza o sangue derramado e o silenciar de vozes mortas por uma política econômica social que dizima corpos vulneráveis. A cenografia é de Zuarte Júnior, o figurino é de Rino Carvalho e a direção musical de Luciano Salvador Bahia.

Serviço – Memórias do Fogo, com Saulus Castro | Quando: 06, 08, 13, 14 e 15 de abril, às 15h, com ingressos a valor R$ 20 / R$ 10; e dias 19 e 20 de abril, 19h, com entrada gratuita e exclusiva para escolas públicas, ONGs e projetos sociais, no Teatro Sesc Senac Pelourinho