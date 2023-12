“Embasa Facilita” oferece condições especiais para quitação de dívidas

Clientes da Embasa com contas em aberto já podem negociar a dívida com condições facilitadas de parcelamento, anistia de juros e multas por inadimplência, entre outras vantagens. Até o dia 31 de dezembro, as condições da campanha “Embasa Facilita” podem ser acessadas no Atendimento Virtual (atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br e App Embasa para celular), pelo 0800 0555 195 e nos pontos de atendimento presencial, incluindo a rede SAC.

A simulação do pagamento da dívida pode ser realizada previamente no Atendimento Virtual, ambiente digital em que é possível optar quanto às formas de pagamento: parcelamento diretamente na fatura mensal da conta de água e ou esgoto ou no cartão de crédito. “A simulação garante que cada usuário saiba quais são as facilidades oferecidas pela Embasa e organize, de acordo com sua conveniência e capacidade de pagamento, a melhor forma de quitar seu débito”, explica a gerente da Unidade Comercial, Thalita Vieira.

Para quem optar pela renegociação de forma presencial nas lojas de atendimento e postos do SAC, o usuário deve apresentar RG, CPF, conta da Embasa ou número de matrícula, escritura ou documento que comprove o vínculo com o imóvel (como carnê do IPTU, conta da Coelba, etc). O solicitante do parcelamento deverá, obrigatoriamente, ser o titular da matrícula. “É importante ressaltar que, no momento do atendimento, o cliente pode fazer sua atualização cadastral. Assim, ao alterar a titularidade da ligação, estará habilitado para negociar o débito”, destaca Thalita.

Redução do endividamento| Segundo o presidente da Embasa, Leonardo Góes, a negociação facilitada é dirigida a todos os clientes da empresa, proporcionando a regularização do abastecimento e o índice de adimplência. Ele reforça que as vantagens oferecidas podem reduzir significativamente o valor do débito. “A campanha visa incentivar a renegociação de dívidas de clientes inscritos no cadastro de inadimplentes, reduzindo o endividamento das famílias baianas e facilitando o retorno dessas pessoas ao mercado de crédito”, afirma.

Por | Ascom EMBASA