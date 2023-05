Novo documentário dos criadores de Pacto Brutal estreia na HBO

Estreia nesta terça-feira (2) a série documental Coisa de Menino, nova produção da HBO feita pelos mesmos responsáveis por Pacto Brutal: O Assassinato de Daniela Perez. Como o próprio nome já sugere, a proposta é justamente analisar a masculinidade tóxica da sociedade brasileira e entender como esse tipo de pensamento é construído de geração em geração.

Ao longo de seus cinco episódios, o documentário se volta tanto para as raízes dessa lógica como para suas consequências. Dos pais que foram criados dessa maneira nas décadas de 1970 e 1980 e reproduzem essas práticas em seus filhos até mesmo as marcas visíveis e invisíveis que frases como “Homem não chora” e “Seja macho” deixaram nas pessoas ao longo dos anos.

Veja o trailer:

Para isso, os produtores Tatiana Issa e Guto Barra acompanham a história de 11 famílias bem diferentes para conhecer suas histórias e entender como essa masculinidade tóxica afetou a todos. Isso inclui desde mães solo que sofreram violência do pai na adolescência até aqueles que estão em tratamento psicológico por traumas de infância.

Mais do que se voltar apenas para o modo como essa masculinidade tóxica foi perpetuada ao longo das gerações, Coisa de Menino também se volta para as tentativas de quebrar esse ciclo com a desconstrução da imagem do “homem de verdade”. Tudo isso a partir de histórias tão dolorosas quanto inspiradoras.

Coisa de Menino vai ao ar tanto na HBO quanto no canal HBO a partir das 21h. Os episódios serão exibidos semanalmente sempre às terças-feiras.