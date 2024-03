Novo PAC: Lula anuncia R$ 23 bi em investimentos de saúde e educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, nesta quinta-feira (7/3), os projetos em que serão investidos R$ 23 bilhões pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, lançado nesta gestão petista. As principais áreas para receber os pagamentos são saúde, educação, ciência, tecnologia e infraestrutura, especialmente a com foco social.

Segundo o Planalto, mais de 6 mil obras, em todos os estados e o Distrito Federal, estão selecionadas para o Novo PAC. As iniciativas cobrirão 59% dos municípios brasileiros.

Para participar do programa, municípios e estados puderam enviar quais melhorias desejavam ver em suas regiões.

Acompanhe o anúncio:

Saúde Antes do anúncio do presidente, a comunicação do governo havia anunciado alguns principais pontos de saúde a serem contemplados, como a construção de mais de 50 policlínicas regionais, 1,8 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS), 36 maternidades e novas ambulâncias para o Samu.

Educação No âmbito da educação, estão previstas as construções de 685 escolas em tempo integral, mais de 1 mil creches e pré-escolas, além de 1,5 mil transportes escolares para alunos de zona rural.