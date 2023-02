Novo técnico do Vitória, Léo Condé é apresentado ao elenco

Depois de ser anunciado oficialmente pelo Vitória, o técnico Léo Condé chegou a Salvador na tarde desta quinta-feira (9), e foi apresentado ao elenco rubro-negro. O treinador assume efetivamente a equipe na manhã desta sexta (10).

O comandante desembarcou na capital baiana na tarde desta quinta, recepcionado pelo executivo de futebol Edgard Montemor Filho. Em seguida, Condé foi levado à Toca do Leão e conheceu as instalações do clube. A apresentação aos jogadores aconteceu antes do treino, ainda comandado pelo auxiliar Ricardo Amadeu.

O treinador se reuniu com o elenco no vestiário e, na sequência, acompanhou as atividades do dia, ao lado de Edgard, do presidente do clube, Fábio Mota, e do gerente de futebol Manoel Tanajura Neto.

Nesta sexta, se apresentam o assistente Renato Negrão e o preparador físico Diego Nakimura, que irão compor a comissão técnica.

A previsão é que Léo Condé faça sua estreia à frente do time neste domingo (12). O rubro-negro irá enfrentar o Jacuipense, no Barradão, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.