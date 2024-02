Pai de Vanessa Lopes revela que mudou rotina para cuidar da filha

Desde que deixou o BBB 24, após apertar o botão, Vanessa Lopes contou com ajuda médica e medicações. A influencer desenvolveu um quadro psicótico agudo enquanto esteve confinada. Alisson Ramalho, pai da tiktoker, revelou que mudou a sua rotina para cuidar da filha.

“Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: ‘Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?’. [É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro. O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes, a gente buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar”, declarou.

Para Alisson, muitas pessoas ainda negligenciam as doenças mentais. “A gente precisa tratar na mesma importância. Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas]”, completou.

Ele aproveitou para deixar um conselho aos outros pais. “Chico Anysio, que se tratou durante muitos anos, antes de morrer, ele deixou claro que quanto mais as pessoas falarem sobre saúde mental, mais elas não vão ter vergonha do tema, não vão ter vergonha de se tratar. Não tem necessidade nenhuma da gente ter vergonha, é uma doença como outra qualquer que você vai tratar, você vai se cuidar e você entra no teu estado de normalidade, vivendo sua vida e fazendo tudo”, finalizou.

Vanessa Lopes fala, pela primeira vez, sobre o BBB 24 Um mês depois de desistir do BBB24 e ainda passando por tratamento psiquiátrico, Vanessa Lopes falou pela primeira vez sobre a vida após o reality show. Em entrevista ao Fantástico, a influenciadora de 22 anos falou sobre o diagnóstico e o tratamento.

Logo no início, ela definiu como estava se sentindo: “Eu acho que duas palavras que me definem são alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo, fazendo atividades físicas, e medo pelo julgamento”, afirmou.

Em seguida, a jovem falou sobre seu estado mental dentro do programa: “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real”, relatou.

Vanessa Lopes ainda deu detalhes sobre o que teria causado a crise: “Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”.

Logo depois, ela contou o que sentia lá dentro: “Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não’”, recordou.

Ao ser questionada se está bem resolvida com a decisão que tomou, a influenciadora afirmou: “Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja. Mas eu não estava bem para viver aquilo. Então, eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá”.

Sobre a relação de seu surto com o trabalho nas redes sociais, Vanessa Lopes disse acreditar que estão relacionados: “Com certeza eu acho que tem relação. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar da gente, foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida”, declarou.

Ela ainda aproveitou e fez uma avaliação sobre a juventude que, assim como ela, vive a urgência das redes sociais: “Às vezes, acho que a minha geração é uma geração muito da correria. É uma geração muito do ‘ai, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo’, mas a gente primeiro para fazer algo, a gente tem que se cuidar”, analisou.