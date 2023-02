BBB23: adms de Larissa divulgam nota de repúdio após agressões verbais

Após as agressões verbais de Key Alves e Fred Nicácio, a equipe de Larissa Santos, do BBB23, se manifestou no Instagram ao publicar uma nota de repúdio. Além da equipe da professora de educação física, o manifesto também é assinado pela equipe da sister. Vale lembrar que os adms de Fred Desimpedidos defenderam a affair do youtuber após o vídeo do momento viralizar.

“As palavras ‘piranha’ e ‘cachorra’ foram usadas por Fred Nocácio e Key como adjetivos à Larissa em meio aos risos. Repudiamos essa conduta entre eles e também repudiamos a obsessão e a rivalidade feminina que já vem sendo alimentada por Key desde os primeiros dias na casa”, diz o início do comunicado.

“Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela fantasiou na própria cabeça. Larissa está agindo como age com todos na casa. Por ser simpática, solícita e de bom humor não é a primeira vez que o jeito da sister é trazido como algo ruim e interpretado com maldade. Realmente triste”, lamentou a equipe da professora.

Outro ponto que foi abordado no Quarto do Líder foi a acusação de que Larissa só quer seguidores e que o romance com o Fred foi pensando em seu crescimento nas redes sociais:

“Objetificar, desqualificar, ofender e rebaixar uma participante sem motivo algum desta forma não fere somente a Larissa, mas inúmeras mulheres que precisam se reafirmar todos os dias e mostrarem que são muito mais do que aparentam ou julgam”, diz a nota.

Por fim, a família e a equipe de Larissa ressaltaram as qualidades da sister. “Larissa é extremamente bondosa, parceira e muito jogadora, infelizmente os brothers não tem acesso ao pay-per-view para poderem constatar algo tão óbvio e partem para agressão verbal para tentar desqualificar uma mulher forte e cheia de luz”, completou.