Novonor pede a Toffoli suspensão de multas da Lava Jato

Acordos de leniência foram firmados quando a empresa ainda se chamava Odebrecht; magistrado decidiu a favor da J&F em processo similar no fim de 2023

A Odebrecht anunciou em dezembro de 2020 a alteração do nome da empresa para Novonor; na imagem, a logo atual do grupo e a antiga Reprodução

PODER360 14.jan.2024 (domingo) – 15h17



A exemplo do que fez a J&F no final de 2023, a Novonor (antiga Odebrecht) pediu ao ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), a suspensão provisória do pagamento das parcelas de um acordo de leniência no valor de R$ 3,8 bilhões. O pedido foi feito na 3ª feira (9.jan.2024). A informação é do jornal O Globo e foi confirmada pelo Poder360.

O processo tramita em segredo de justiça. Trata-se de um acordo firmado com o Ministério Público Federal em 2016. Na época, ficou acertado que a empresa, que era alvo de investigações da Lava Jato, pagaria a multa bilionária para autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça. Procurada por este jornal digital, a Novonor disse que não comentará o caso.

Em 20 de dezembro de 2023, Toffoli já havia suspendido provisoriamente o pagamento de R$ 10,3 bilhões referentes a um acordo de leniência firmado pela J&F com o Ministério Público em 2017.

Na ocasião, o ministro entendeu que as provas obtidas na operação Spoofing da Polícia Federal levantavam dúvidas sobre a voluntariedade no acordo –o que vai contra o que diz a lei para acordos como esse –e permitiu que a J&F tivesse acesso às provas, algo que a Novonor também tenta conseguir.

Toffoli escreveu, em sua decisão, que a J&F deve ter condições de avaliar, diante das provas coletadas na Spoofing, se houve conflito de interesses para “determinar a alienação seletiva de bens e empresas, bem como o valor da multa a ser suportada pela requerente”.

Em setembro, antes do pedido da J&F, a Novonor havia solicitado a manutenção dos acordos de leniência ao STF mesmo após Toffoli determinar a anulação das provas apresentadas pela empreiteira e que serviram de base para a Lava Jato. Leia a íntegra da decisão do ministro (PDF – 803 kB):

ACORDOS DE LENIÊNCIA O acordo de leniência é um mecanismo em que empresas que cometeram atos danosos à administração pública colaboram com as apurações e se comprometem a pagar os valores estipulados no contrato, ressarcindo os valores acordados aos cofres públicos. Além disso, as organizações devem estabelecer internamente programas de aperfeiçoamento de integridade.

A Odebrecht firmou 2 acordos de leniência no Brasil:

em 2016, com o MPF (Ministério Público Federal), no valor de R$ 3,8 bilhões (R$ 8,5 bilhões corrigidos pela inflação ao longo de 20 anos de pagamento)–que deveriam ser repartidos entre o próprio MPF, o Departamento de Justiça dos EUA e a Procuradoria Geral da Suíça. Eis a íntegra do acordo (PDF – 2 MB); em 2018, com a AGU (Advocacia Geral da União) e a CGU (Controladoria Geral da União), no valor de R$ 2,7 bilhões (R$ 6,8 bilhões corrigidos pela inflação ao longo de 22 anos). Até este sábado (13.jan.2024), só R$ 172,7 milhões haviam sido pagos, segundo o painel de dados da CGU. Eis a íntegra acordo (PDF – 318 kB). Depois dos acordos, o grupo teve que entrar em recuperação judicial e passar por uma reestruturação.

OPERAÇÃO SPOOFING A operação foi deflagrada em 2019 para investigar hackers que divulgaram trocas de mensagens entre o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol (Novo-PR), e o ex-juiz (e hoje senador) Sergio Moro (União Brasil-PR), no episódio que ficou conhecido como “Vaza Jato“.

As conversas obtidas pelos invasores serviram de subsídio para a defesa de diversos investigados –e presos– pela Lava Jato, como o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 14 de junho de 2023, o STF proibiu a destruição de provas obtidas dos celulares de Moro e de Dallagnol.

Um dos hackers envolvidos na Vaza Jato é Walter Delgatti Neto, preso em 2019 por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, incluindo a de Sergio Moro quando já era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro.

Em 2023, quando já estava fora da cadeia, Delgatti afirmou que passou a trabalhar para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em 2022 e que recebeu de hackear os dispositivos do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele foi ouvido na CPI do 8 de Janeiro.