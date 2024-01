Nunes alfineta Boulos sobre falta de experiência e busca frente ampla para garantir reeleição em SP

Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), falou sobre as eleições municipais que acontecem em outubro de 2024 e, sem citar o nome, sugeriu que Guilherme Bouolos (Psol), seu principal adversário, não tem experiência para ocupar o executivo paulistano. “Se apresenta para eleição do ano que vem uma figura da extrema esquerda, uma pessoa que na sua história de vida não tem experiência administrativa, não traz bagagem. Para tocar uma cidade complexa, você tem que ter experiência e vivência”, falou. O prefeito também abordou a Lei de Zoneamento, aprovada antes do recesso de final de parlamentar, que determina como vão ser as próximas construções na capital paulista. Um dos principais pontos de crítica pela oposição é o trecho que dá a possibilidade de construir imóveis de interesse social em áreas de preservação ambiental. Contudo, Nunes garante que a prefeitura tem se debruçado em cuidados e proteção ambiental e considera que a medida dará atenção para locais consolidados, como “bairros, região ou vila, que está consolidada a habitação e não tem mais árvore, e você não consegue levar rede de esgoto, calçada, guia, drenagem, porque o zoneamento não permite. O que a lei está fazendo, é trazendo luz para essas áreas. Ela não vai tirar essas pessoas dali”, fiz o prefeito paulistano. Na tentativa de seguir em frente da prefeitura, Nunes diz que deve ter o apoio do Podemos, Cidadania, PP e União Brasil. Na busca por essa frente ampla para disputar as eleições de 2024, ele já tem conseguido aumentar a quantidade de partidos aliado. Antes do recesso do final de ano, o presidente do PSD e secretário do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, formalizou apoio ao mdbista. Na mesma semana, ele já tinha recebido uma ligação do presidente do PL Valdemar Costa Neto, de que ele teria o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações da repórter Camila Yunes