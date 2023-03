Lula deve ir à China no fim de março, informa Itamaraty

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula (PT) deve viajar à China na última semana do mês de março. Essa será a primeira viagem oficial do mandatário ao país do oriente desde que tomou posse. A nação asiática é a principal parceira comercial do Brasil. O Itamaraty ainda não apontou uma data precisa para a viagem. O encontro é previsto neste momento em que o Brasil está com as exportações de carne bovina suspensas para a China devido a um caso atípico de mal da vaca louca confirmado recentemente no país. Exames comprovaram que o caso não oferece risco de contaminação à população, mas a suspensão foi um exemplo do quão rigoroso o Brasil é com a questão sanitária das exportações. Apesar da medida ser temporária, há uma preocupação para que a China retome logo as compras. A expectativa do Palácio do Planalto é que isso aconteça antes mesmo da viagem de Lula. Um dos objetivos da reunião com o presidente Xi Jinping é justamente convencê-lo a ampliar os investimentos chineses no Brasil. Outro assinto que deve pautar o encontro bilateral é a negociação para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

No avião presidencial, também devem embarcar a ex-presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dilma é cotada para assumir a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição criada pelo Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, índia, China e África do Sul. A agenda de compromissos centrais está prevista entre os dias 27 e 29, em Pequim, com os principais encontros marcados para o dia 28. No dia 30, a comitiva segue para Xangai, provavelmente para tratar da indicação de Dilma ao NBD, que tem sede na cidade chinesa.

Leia também

Lewandowski diz que não vai conversar com Lula sobre sucessão no STF



Lula conversa com Rei Charles III sobre mudanças climáticas e meio ambiente



*Com informações da repórter Berenice Leite