Nunes empatou com Boulos em São Paulo após desistência de Salles

Rafael Barbosa 6.abr.2024 (sábado) – 8h00



A desistência do deputado Ricardo Salles (PL-SP) em disputar a Prefeitura de São Paulo beneficiou, principalmente, o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), mostram as pesquisas de opinião mais recentes.

O ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL) anunciou que não concorreria ao pleito em 31 de janeiro de 2024 para não se “contrapor” ao ex-presidente –que ensaiava um apoio oficial a Nunes.

Àquela época, o deputado Guilherme Boulos (Psol) liderava isolado os levantamentos, sempre pontuando na casa dos 30%. Depois do anúncio de Salles, os votos de eleitores mais conservadores migraram para Nunes, que agora empata tecnicamente com o pré-candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A também deputada Tabata Amaral (PSB), que deve ter como vice o apresentador de TV José Luiz Datena, aparece em 3º lugar nas pesquisas. Tem perto de 10% das intenções de voto.

A tabela acima considera a média móvel dos estudos eleitorais mais recentes (foi selecionado sempre o 1º cenário estimulado apresentado).

Eis as íntegras das pesquisas consideradas nesta reportagem:

Paraná Pesquisas (13-18.mar.2024); Datafolha (7-8.mar.2024); Real Time Big Data (1-2.mar.2024); Paraná Pesquisas (14-19.fev.2024); AtlasIntel (25-30.dez.2023); Paraná Pesquisas (21-24.set.2023); Datafolha (29-30.ago.2023). Os estudos realizados em 2024 estão registrados na Justiça Eleitoral sob os seguintes números: SP-05177/2024, SP-08862/2024, SP-03963/2024 e SP-01843/2024.

