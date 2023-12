Nunes terá valor recorde para investir em ano eleitoral; veja onde

São Paulo — Os vereadores da capital aprovaram o Orçamento da Prefeitura para 2024 em uma votação simbólica ocorrida no fim da tarde desta quinta-feira (21/12), com registros de votos contrários apenas das bancadas de oposição (PT e PSol). Ao todo, a gestão Ricardo Nunes (MDB) vai administrar uma receita de R$ 111,8 bilhões.

O texto, que havia sido discutido em 15 audiências públicas realizadas entre outubro e a semana passada, prevê um recorde de investimentos da Prefeitura de São Paulo: quase R$ 15 bilhões apenas para 2024, quando Nunes tentará a reeleição. O atual prefeito figura em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do deputado federal Guilherme Boulos (PSol).

Abaixo, estão as áreas que devem ter a maior fatia desse bolo de recursos, separadas pelo Metrópoles:

Habitação O carro-chefe dos investimentos da Prefeitura no próximo ano é a habitação. Nunes tem uma promessa de entregar 60 mil moradias populares até o fim de seu mandato. Para isso, há reservas de R$ 3,5 bilhões no Orçamento para o setor. Em 2023, a Secretaria Municipal de Habitação recebeu R$ 2,4 bilhões

Obras públicas A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras terá R$ 1,7 bilhão no ano que vem. A coordenação das Subprefeituras, R$ 1,6 bilhão. Já o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ficará com R$ 1,3 bilhão. Somados, esses três órgãos, encarregados da construção de encostas em córregos, obras de drenagem e recuperação de viadutos e outras obras menores terão R$ 4,6 bilhões no ano que vem.

Em 2023, somados, estes três órgãos ficaram com R$ 3,8 bilhões em recursos para investimento.

Educação Na área de Educação, Nunes promete entregar cinco novos Centros de Educação Unificados (CEUs), uma marca de sua secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy (sem partido), que vem sendo cortejada a voltar ao PT e apoiar Boulos no ano que vem.

Para a área, os investimentos previstos no Orçamento são de R$ 1,2 bilhão, valor 120% maior do que os R$ 540 milhões reservados para este ano.

Transporte Além de reservar R$ 5,3 bilhões para custear o congelamento da tarifa de ônibus em R$ 4,40 pelo quarto ano (um valor quatro vezes e meio maior do que os investimentos na Educação), a Prefeitura ainda terá R$ 2,9 bilhões para gastar com obras da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A pasta é encarregada da construção de corredores de ônibus. Nunes promete entregar novas ligações nas zonas sul e leste.

Proporcionalmente, esta é a área que mais ganhou recursos na comparação com o Orçamento de 2023. Para este ano, a Prefeitura teve aprovados investimentos de R$ 841 milhões.