Bandido invade casa de Alceu Valença e vizinhos têm atitude inusitada

A violência tá demais! Depois de Ronaldo Esper ter sua residência invadida em São Paulo, foi a vez de Alceu Valença. Uma das casas do cantor, no Centro Histórico de Olinda, no Recife, foi atacada no último sábado (9/3). O assunto viralizou nesta quarta-feira (12/3), depois de viralizar a notícia de que vizinhos do artista teriam impedido a ação do bandido.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem retira cadeiras pela parte de trás do imóvel. Nas imagens, é possível ver que o meliante subiu no poste para acessar a propriedade.

Porém, o bandido não contava que os moradores da rua, que fazem parte de um grupo que ajudam preservar a região, iriam coibir o furto. Eles pararam o rapaz e pegaram de volta os itens, colocando novamente dentro da casa.

“É uma situação que evidencia o completo abandono do espaço que deveria ser preservado e que é patrimônio da humanidade. A invasão à casa de Alceu é apenas a ponta do iceberg de uma omissão do poder público”, frisou o vereador Vini Castello.

As casas de Alceu Valença em Olinda ficaram famosas por conta das aparições do artista durante o Carnaval, que é famoso em todo o país.