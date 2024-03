O Combate ao Vício 

“Quando se usa drogas de rua ou em festas, corre-se muitos riscos. As drogas são perigosas e geralmente não há como saber quão potentes são ou o que mais podem conter. “

É ainda mais perigoso usá-las em conjunto com outras substâncias, como álcool e maconha.

Muitas pessoas não entendem por que ou como outras pessoas se tornam viciadas em drogas. E de vez em quando surgem novas, como por exemplo a droga MD.

Em geral, muitas pessoas podem pensar erroneamente que aqueles que usam drogas carecem de princípios morais ou força de vontade e que poderiam simplesmente parar de consumir drogas se decidiram fazê-lo.

Na realidade, a dependência de drogas é uma doença complexa e, geralmente, parar exige mais do que boas intenções ou uma vontade forte.

As drogas alteram o cérebro de tal forma que torna difícil parar de usá-las, mesmo para aqueles que desejam fazê-lo.

Os seres humanos têm uma relação histórica e complicada com as drogas. Definidas como substâncias químicas que causam mudanças na nossa fisiologia e psicologia, muitas drogas são tomadas medicinalmente ou aceitas culturalmente, como a cafeína, a nicotina e o álcool.

No entanto, muitas drogas – incluindo medicamentos e substâncias não medicinais tomadas como drogas – são consumidas de forma recreativa e podem ser usadas de forma abusiva.

No Brasil, por exemplo, tem aumentado a demanda por clínicas de recuperação evangélica, a fim de buscar um tratamento mais específico.

Cada país e cada povo têm a sua própria relação com as drogas, sendo que alguns abraçam o uso de substâncias específicas, enquanto outros as evitam completamente.