O destino de Moro

O que o futuro reserva ao senador Sérgio Moro? Respostas de 2.969 leitores:

A cassação do mandato – 89,5%

A glória popular – 10,5%

