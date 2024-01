Prefeitura realiza reforma do Campo do Tancredão

Reforma do Campo do Tancredão (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza a reforma do Campo do Tancredão, um dos principais pontos para a prática de esporte no município.

Um dos destaques do serviço é a construção da cabina de imprensa, para que os profissionais de comunicação possam realizar a cobertura dos jogos. Outras intervenções que serão realizadas são: cobertura do banco de reserva, troca de traves, reforma dos alambrados, entre outros.

Reforma do Campo do Tancredão (Fotos: Marley Ribeiro)

