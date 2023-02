O Hospital Espanhol também cuida de quem cuida

A auricoloterapia é um dos recursos praticados no Hospital Espanhol, para ajudar na qualidade de vida dos seus profissionais de saúde que há quase três anos cuidam de pacientes com Covid

Cuidar de quem cuida é filosofia e prática ativa nas Unidades de Saúde geridas pelo INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, Organização Social responsável pela gestão do HE, desde abril de 2020, quando começava a maior pandemia que o mundo já enfrentou.

Musicoterapia, massagem corporal, palestras motivacionais, rodas de conversas, atendimentos psicológicos, ginástica laboral, orações e orientações de autocuidado são algumas das ações realizadas no HE para os colaboradores, no intuito de melhorar o estresse físico e mental dos plantões em um hospital com atendimento exclusivo para a Covid.

Dentre estas ações, a auricoloterapia também faz parte do cardápio terapêutico. Inicialmente, foi feita por profissionais especialistas na terapia que foram convidados para atender os colaboradores. Posteriormente, uma enfermeira da casa, Patrícia Fontes, acupunturista MTC (Medicina Tradicional Chinesa), referência em auricolomedicina, se dispôs, com empatia, experiência especializada e boa vontade, a cuidar dos seus colegas, fazendo-lhes estímulos em pontos específicos do pavilhão auricular, a orelha. “Para mim, foi muito gratificante poder realizar atendimento para os colaboradores colegas, em situação de ansiedade e estresse, tendo em vista o período de quase três anos de pandemia, atuando em um hospital de referência Covid” – externou Patrícia Fontes.

E você, sabe o que é auricoloterapia?

Auricoloterapia é uma especialidade milenar da Medicina Tradicional Chinesa. Um método terapêutico da acupuntura, analgésico e homeostático (que busca o equilíbrio do organismo), por meio de estímulos na região das orelhas. Além de tratar de problemas físicos, visa também harmonizar e reestabelecer o fluxo de energia.

Patrícia Fontes nos explicou que é uma técnica segura, não invasiva e tem como benefícios, resultados rápidos em situações de dor, hipertensão, enxaqueca, crises de ansiedade e pânico. Atua em tratamentos psicoemocional e pode ser utilizada em crianças e gestantes. É uma técnica reconhecida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e utilizada pelo Ministério da Saúde para alguns atendimentos SUS.

Os colaboradores do HE que experimentaram os cuidados da colega Patrícia Fontes, permitindo-se a alguns momentos de relaxamento, ficaram satisfeitos com os resultados. O enfermeiro Adson Montes que atua no HE desde a sua reabertura como um Centro de Tratamento Covid e desempenha função de liderança, comentou que após a auricoloterapia a qualidade do seu sono melhorou, fazendo-lhe até voltar a lembrar dos sonhos. Não somente profissionais da assistência foram beneficiados com a terapia, mas também equipes do administrativo e da higienização.

É cuidando de quem cuida que o ciclo da saúde se fortalece, melhorando a assistência prestada ao paciente e todos se beneficiam e agradecem.