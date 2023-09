Trabalhadora é esfaqueada em assalto em Teixeira de Freitas

A funcionária de uma hamburgueria na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi esfaqueada durante em assalto na noite de terça-feira (26). O crime aconteceu enquanto a vítima estava no horário de descanso. Nesta quarta (27), ela está hospitalizada e não corre risco de morrer.

O crime foi registrado por uma câmera de vigilância. A mulher, que não teve nome divulgado, estava sentada da calçada, do lado de fora do estabelecimento, quando dois homens em uma moto chegaram no local e a abordaram.

O homem que dirigia a moto, aguardou no veículo enquanto o comparsa desce e parte nem direção a vítima. A mulher levou várias facadas. O celular dela foi roubado pelos criminosos. Depois de cometer o crime, a dupla fugiu do local. Nas imagens é possível ver a mulher desesperada, entrando de volta na hamburgueria para pedir ajuda.

Ela foi socorrida pelos colegas de trabalho e levada para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde passou por cirurgia e segue internada. O quadro de saúde dela é estável. O crime é investigado pela delegacia da cidade, que tenta identificar os dois homens.