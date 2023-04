O inacreditável valor de anúncios nas redes sociais de CR7: descubra

O português Cristiano Ronaldo, 38 anos, atualmente do Al-Nassar da Arábia Saudita, é o campeão mundial de seguidores no Instagram. Ele tem, só nessa plataforma, 577 milhões de fãs, e, não por acaso, é o perfil que cobra mais caro por anúncios nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo, em todas as plataformas, tem 800 milhões de seguidores e 1,9 bilhão de interações, sendo a personalidade que mais agrega valor para seus patrocinadores nas redes sociais.

De acordo com relatório State of the Industry da empresa norte-americana KORE, que analisa as tendências em gastos e valor de patrocínio nas redes sociais, CR7 figura na liderança em Valor de Anúncio Ajustado, com um total de US$ 123,9 milhões (aproximadamente R$ 626 milhões).

Messi e Neymar completam o pódio, ocupando o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. Vini Jr está em nono lugar na lista. No top 10, sete são jogadores de futebol, um de críquete e dois de Fórmula 1.

O levantamento mensurou mais de 19 milhões de postagens de atletas, ligas e equipes no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Weibo e VK para ver quais geraram mais valor durante 2022.

O relatório State of the Industry quantifica o valor do patrocínio nas redes sociais por meio de uma métrica que considera a plataforma, engajamento, posicionamento, além da clareza da qualidade promocional das imagens e do texto nas postagens.

Jogadores, times e ligas de futebol têm mais seguidores totais (54%) e engajamento (53%) do que todos os outros esportes somados. As contas de rede social relacionados ao futebol têm, por exemplo, mais de 15 bilhões de seguidores. O basquete aparece em segundo lugar, com 2,5 bilhões de seguidores.

Os números de CR7 no InstagramO top 101)- Cristiano Ronaldo – US$ 123,9 milhões

2)-Lionel Messi – US$ 93,6 milhões

3)- Neymar – US$ 35,2 milhões

4)- Virat Kohli (Críquete) – US$ 29,9 milhões

5)- Kylian Mbappe – US$ 20,8 milhões

6)- Karim Benzema – US$ 17,1 milhões

7)- Max Verstappen (Fórmula 1) – US$ 14,8 milhões

8)- Sergio Ramos – US$ 13,1 milhões

9)- Vinícius Júnior – US$ 13 milhões

10)- Carlos Sainz (Fórmula 1) – US$ 12,8 milhões

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!