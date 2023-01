O quarto duelo entre Poatan e Adesanya foi confirmado para 8 de abril

A revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya está confirmada e vai acontecer no card do UFC 287, que será realizado no dia 8 de abril, no Brooklyn, em Nova York (EUA).

Dana White, presidente da organização, confirmou a informação numa live em suas redes sociais nesta sexta-feira (27/1).

Durante a transmissão para os seus seguidores, Dana White foi falando sobre os próximos eventos numerados do Ultimate, até que o card do UFC 287 entrou em pauta. A edição terá em seu main event a aguardada revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya. Vale lembrar que os dois lutadores se enfrentaram em novembro do ano passado, na luta principal do UFC 281. Poatan derrotou o nigeriano por nocaute no último round e conquistou o cinturão peso-médio da franquia norte-americana.

Será a quarta luta de Poatan contra Adesanya (23-2) nas artes marciais. Além do combate do ano passado, os atletas já tinham se enfrentado outras duas vezes quando eles competiam no Kickboxing, ambas com vitórias do brasileiro, sendo uma por decisão dos árbitros e a outra por nocaute. Sendo assim, o “placar” está em três vitórias para Poatan, contra nenhuma de Adesanya.

“Ele nunca vai me vencer”, disse Poatan no decorrer desta semana, deixando o nigeriano bastante irritado.

