O lançamento acontecerá no dia 30 de janeiro, às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube

O Relatório de Sustentabilidade de 2022 foi destaque na publicação final do Reporting Matters, cujo lançamento acontecerá no dia 30 de janeiro, às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O relatório do Sicoob foi escolhido como melhor prática em duas categorias: Completude e Parcerias & Colaboração. Esse reconhecimento demonstra que o cooperativismo financeiro e a sustentabilidade andam de mãos dadas, nascido do desejo de empoderar e incluir pessoas, o Sicoob segue esse mesmo caminho.

Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, lembra que o documento é uma forma de compromisso com a sociedade, pois demonstra o engajamento do Sicoob com o crescimento sustentável nas comunidades em que está inserido. “O Relatório de Sustentabilidade é a prova de uma atuação exercida com transparência. Ele tem o propósito de refletir o modo como geramos impacto positivo em todo o Brasil”, destaca Meinen.

O Reporting Matters tem o intuito de auxiliar as empresas associadas ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) a aprimorar a efetividade de seus relatórios de sustentabilidade. O Sicoob integra o Conselho desde outubro de 2022.

Sobre o Relatório

O reporte de 2022 foi estruturado com base nos sete temas de materialidade do Sicoob, que emergiram do contexto de sustentabilidade da instituição: cooperativismo, cidadania financeira, mudanças climáticas, comunidades, governança, privacidade e direitos humanos. “Essas dimensões refletem nossa abordagem econômica, social, ambiental, climática e de governança e, de maneira particular, a nossa capacidade de gerar impacto positivo ao conectar os negócios às pessoas e aos territórios onde elas vivem e prosperam”, explica o executivo.

O documento também aponta as ações proativas do Sicoob e os esforços em direção a um futuro financeiro mais justo e responsável. O principal destaque nessa perspectiva foi a economia de R$ 20,9 bilhões gerada para os cooperados, representada pela diferença de taxas e tarifas das operações do Sicoob comparativamente aos preços médios praticados no mercado para os mesmos produtos e serviços financeiros utilizados pelos cooperados. Além desse valor, o resultado contábil bruto do exercício de 2022, de R$ 7,2 bilhões de reais, também retornou aos cooperados, como donos do negócio, o que lhes proporcionou um benefício econômico adicional expressivo.

Outro ponto relevante destacado no Relatório de Sustentabilidade foi a prova de que o Sicoob demonstra uma forte ênfase na promoção da educação financeira do brasileiro: em 86,6% dos pontos de atendimento da instituição, há trabalho com esse direcionamento em todo o Brasil.

Além de disponibilizar um portfólio completo de produtos e serviços financeiros com taxas mais equitativas, o Sicoob desempenha um papel fundamental no fomento do desenvolvimento sustentável das comunidades. Isso se manifesta através do estímulo contínuo ao progresso socioeconômico, da promoção da educação financeira e da conscientização sobre a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras, tudo pautado por princípios de inovação, resiliência e responsabilidade.