“O Maior Milagre” reúne multidão neste domingo no Estádio de Pituaçu

O evento “O Maior Milagre”, realizado pela Primeira Igreja Batista do Brasil (PIB), acontece neste domingo (08), a partir das 16h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A programação conta com apresentações musicais da PIB MUSIC, Tirza Almeida e outros convidados, transformando o espaço em uma grande celebração de fé e louvor.

A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível, reforçando a solidariedade como parte do propósito do encontro. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia.

O apóstolo Milton Ebenezer, líder da PIB, destacou a importância do evento em suas redes sociais: “Você crê em milagre? Este é um dia para vivermos os milagres do nosso Deus. Você é o meu convidado todo especial, então, espalhe para geral e participe! Te espero lá!”

Serviço:

O Maior Milagre

Quando: Hoje, domingo, 08/12, às 16h

Onde: Estádio de Pituaçu, Salvador

Entrada: Gratuita (leve 1kg de alimento não perecível)