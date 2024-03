O presidente e eu somos democratas, diz Zema sobre divergências

O governador de Minas Gerais afirma que a reunião em Brasília com Lula foi “tranquila” e as diferenças ficaram de lado

Zema (foto) é apontado como um dos possíveis sucessores de Bolsonaro no campo da direita no Brasil Reprodução/Instagram@lideglobal/Fred Uehara – 25.set.2023

Mateus Maia 6.mar.2024 (quarta-feira) – 22h09



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta 4ª feira (6.mar.2024) que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são democratas e que a reunião no Palácio do Planalto foi “tranquila”. Segundo ele, é normal haver divergências, mas estas ficam de lado quando a conversa é sobre o Estado e sobre o Brasil.

“Foi uma reunião tranquila, o presidente tanto quanto eu é um democrata. Acreditamos na democracia e divergência de opinião nós temos até com cônjuge né? O que dizer então com os demais?”, declarou.

Zema é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e esteve em manifestação convocada por este na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em fevereiro, Zema agradeceu a visita de Lula a Minas Gerais. Ele disse que as diferenças ideológicas entre ele e o petista são reconciliáveis ao se tratar de obras públicas. Segundo Zema, a cooperação entre o Executivo federal e estadual dispensa crenças políticas e deve ser pautada por pragmatismo.

“Nós estamos aqui em prol do Brasil em prol de encontrarmos solução para Minas Gerais pra melhorar o Brasil e essas diferenças enquanto nós estamos trabalhando ficam de lado”, afirmou o governador depois do encontro com o petista em Brasília.

Apesar do clima amistoso, o governador esperou por 1 hora no Palácio do Planalto para reunião com o presidente. O encontro estava marcado para às 17h. Zema chegou ao Planalto com 20 minutos de atraso e, mesmo assim, foi recebido pelo petista somente às 18h20.