O próximo plano de Fabricio Queiroz, o terror dos Bolsonaro

Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro que volta e meia aterroriza os Bolsonaro para emparedá-los, quer ser candidato pelo PL à Câmara dos Vereadores de Campos, cidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Seu ex-aliado e chefe declarou, no último dia 21, apoio à reeleição do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho.

Queiroz, que é do Rio de Janeiro, quer ser candidato em Campos porque, segundo disse a aliados, teve “muitos votos” no município e conhece a cidade. Investigado por chefiar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, Queiroz foi candidato a deputado estadual pelo PTB em 2022 e teve 6.700 votos.

O ex-assessor de Flávio, apesar de querer ser candidato pelo PL, ainda não conversou com a cúpula do partido no Rio de Janeiro sobre o assunto — e sequer foi procurado.

Em 2022, Queiroz tentou ser candidato pelo PL, mas não teve lugar na rica nominata do estado, que elegeu a maior bancada da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com 17 parlamentares.

Wladimir Garotinho, que conseguiu o apoio de Flávio à sua reeleição declarado publicamente, deve intermediar a conversa entre Queiroz e o partido no município.