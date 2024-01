OAB homenageia juíza que mandou servir café a preso ‘com frio’: ‘Atuação ética e humanizada’

Lana Leitão Martins, juíza que viralizou nas redes sociais após mandar servir café para preso que estava com frio, foi homenageada, na sexta-feira, 12, pela Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima (OAB-RR). Na última quarta-feira, 10, repercutiu nas redes sociais o trecho de uma audiência de custódia em que a magistrada questiona o réu Luan Gomes, de 20 anos, se ele estava com frio e se aceitaria um café. Na sessão, a juíza reparou que Luan Gomes estava incomodado com a temperatura na sala. “Não vou fazer audiência com ele tremendo”, disse. A magistrada então solicitou, em seguida, que o ar-condicionado fosse desligado e que se providenciasse um casaco para cobrir o réu. A gravação viralizou no X (antigo Twitter) após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se dizer “incrédulo” com a conduta. Na publicação, ele não informou o crime ao qual Luan Gomes responde. O Tribunal informou que o conteúdo da audiência de custódia é sigiloso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Menção Elogiosa configura um elogio formal, em nome da OAB-RR, à postura da magistrada. No despacho, o presidente da entidade, Ednaldo Gomes Vidal, diz que a homenagem é um “reconhecimento à atuação ética e humanizada” da juíza. A Menção foi encaminhada a Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania; a Jesus Nascimento, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJ-RR); e a Marcelo Oliveira, presidente da Associação de Magistrados de Roraima (AMARR).

Eu acredito só vendo. Eu vendo: não acredito. pic.twitter.com/LdvMThYjL8 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 10, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo