Obra de escola teixeirense avança; veja fotos

Construção de escola no bairro Ulisses Guimarães (Foto: Junior Origem)

Além do cuidado com os prédios escolares já existentes, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos — segue com a construção da escola no bairro Ulisses Guimarães.

No momento, a obra abrange diversas frentes de serviço, abrangendo a infraestrutura de instalações como a elétrica, hidráulica e de combate a incêndio; assim como a estrutura da quadra poliesportiva e dos demais blocos. Ocorre também os trabalhos de alvenaria, incluindo seus revestimentos de chapisco e reboco.

Seguindo o padrão estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o novo equipamento representa o cuidado da gestão atual com o futuro educacional de Teixeira de Freitas.

