Obras continuam no bairro Vila Caraípe; confira

Obras no bairro Vila Caraípe (Foto: Junior Origem)

O Vila Caraípe é um dos bairros de Teixeira de Freitas que recebem, no momento, obras de drenagem e pavimentação da Prefeitura que beneficiam tanto a infraestrutura urbana como a qualidade de vida dos moradores da região.

Na rua Guarabu, por exemplo, a equipe responsável implementou um sistema de drenagem. Devido as suas características topográficas, a Secretaria de Infraestrutura executa um engole-tudo para que seja possível captar um maior volume de águas pluviais.

Com a conclusão desta etapa, será iniciada a pavimentação com concreto sextavado moldado in loco. Assim, o bairro Vila Caraípe se torna mais funcional e acessível, trazendo melhorias significativas na rotina dos teixeirenses.

