Ary Fontoura desabafa sobre aposentadoria: “Não me vejo sem trabalho”

Aos 91 anos e fazendo muito sucesso nas redes sociais, Ary Fontoura não pensa em parar tão cedo. O veterano das telinhas conversou com a coluna, com exclusividade, em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí durante o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

Ao ser questionado sobre aposentadoria, o ator foi categórico e afirmou não se ver sem trabalhar: “Não gosto de falar em aposentadoria. Enquanto eu tiver força pra trabalhar, seja em novela, seja no que for, eu gostaria de estar. Não vejo a minha vida sem trabalho. É claro que eu não gosto de exacerbá-lo, né? O trabalho não pode ultrapassar os limites, mas eu gosto muito de trabalhar. Sempre gostei”, declarou ele.

Em seguida, Ary Fontoura garantiu que não foca apenas nos trabalhos televisivos: “E não só na televisão, não. Eu trabalho em outras coisas também e me agrada demais. Eu sempre estou ocupado. Sempre encontro um tempinho pra viajar, me divertir, tocar minha vida, a vida corre melhor. Enquanto você pode ser útil, seja”, aconselhou.

Ele ainda falou sobre seus conteúdos na internet: “A minha página é eclética. A prioridade é fazer as pessoas sorrirem, viverem melhor dentro daquilo que eu, particularmente, acho, que é viver com bom-humor. É uma página bem-humorada, a gente não critica ninguém e, ao mesmo tempo critica, mas não vive de separação de ideias e de pessoas. Ao contrário, é uma página extremamente democrática, onde todas as pessoas têm a sua voz, têm a possibilidade de explanar aquilo que sentem. Enfim, não se toca na individualidade de ninguém”, garantiu.

Fuzuê: Lampião se recusa a ajudar Navalha e Preciosa chantageia Olívia Globo/Fábio Rocha

Ary Fontoura se veste de borboleta para o Carnaval: “Fiquei sensual” Reprodução/Instagram

Ary Fontoura Reprodução/TV Foco

Internautas saíram em defesa de Ary

Ary Fontoura Reprodução

Ary Fontoura Reprodução/Instagram

Ary recriou a abertura do Fantástico Reprodução/Instagram

“O negócio está tão feio, que resolvi me apaixonar por esse arroz!”, disse o ator Reprodução/Instagram

Instagram/Reprodução

Ary Fontoura Reprodução/Instagram

Ary Fontoura também entrou na barca ao curtir a publicação Reprodução/Instagram

Ary Fontoura Reprodução/Instagram

Ainda durante o bate-papo, Ary falou sobre a rivalidade que criaram entre ele e Stênio Garcia, quando os internautas afirmaram que o amigo o estava copiando: “Meu grande amigo Stênio sempre teve a sua personalidade própria definida, não precisa copiar ninguém. Ele tem um passado indiscutível, artisticamente maravilhoso. Como pessoa, é admirável, não precisa se estribar em ninguém, eu não acho não”, disse ele, antes de completar:

“E se, por um acaso, ele chegou a copiar alguma coisa minha, já tem o consentimento pra copiar quantas quiser. Será sempre um grande prazer tê-lo junto. Somos muito amigos e eu acho que o estilo dele difere do meu”, analisou.

Ary Fontoura conta com ajudinha em cena de Fuzuê Uma grande festa marcou o primeiro capítulo da novela das 19h da TV Globo, Fuzuê. A gravação da cena foi dividida em duas partes, sendo uma externa no Centro do Rio e outra interna, na cidade cenográfica dos Estúdios Globo. Um vídeo com detalhes dos bastidores foi divulgado por uma pessoa da produção do folhetim e um detalhe chamou a atenção desta colunista.

É que o veterano ator Ary Fontoura, que interpreta o Seu Lampião, gravou a sua parte com uma ajudinha. O artista, que tem 91 anos e já soma 50 folhetins em sua carreira, usou uma cola do texto que precisava falar na cena.

No vídeo, publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que uma mulher entra com um cartaz, aparentemente com o texto da fala do personagem de Ary. Ela permanece com o papel aberto até o ator terminar a gravação e sai de cena junto com ele.

Em uma recente entrevista à Quem, Ary Fontoura relembrou os trabalhos na Globo e afirmou que viu a emissora crescer e se transformar. “Lembro da Globo ainda pequenininha. Comecei em abril de 1965 e, agora, estou no elenco de Fuzuê, minha 50ª novela. Significa muito ter 50 novelas”, declarou.

Sobre Fuzuê, Ary Fontoura pontuou que acredita que a novela possui todos os componentes para agradar o público. “Meu personagem está inserido em um universo de muita dança e diversão. Ele insiste em dizer que tem ascendência francesa, embora não acreditem. O nome dele é Lampião, mas queria se chamar Lumière”, contou.