Obra no entorno do Shopping Teixeira Mall (Foto: Wesley Morau)

Em seu quinto dia de execução, as obras de pavimentação, drenagem, requalificação de vias no entorno do Shopping Teixeira Mall e requalificação da Praça Hilton Chicon, no bairro Alagoas, prosseguem de forma acelerada.

Na Rua Antônio Chicon Sobrinho, foram realizados 156 metros lineares de drenagem, com a implementação de tubos PEAD e poços de visita (PVs). Posteriormente, a empresa responsável irá liberar mais duas frentes simultâneas de serviço no entorno do shopping, e uma na Rua Mauá para escavação e consequente implementação de tubo armco.

Obra no entorno do Shopping Teixeira Mall (Fotos: Wesley Morau)

Assim que o serviço for finalizado nas ruas Massanori Nagao, Teixeira de Freitas e Antônio Chicon Sobrinho, será iniciada a obra de requalificação da praça.

Obra no entorno do Shopping Teixeira Mall (Fotos: Wesley Morau)

O post Obras no entorno do Shopping Teixeira Mall avançam; veja fotos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.