Ocupação de Vila Boa de Goiás é desmobilizada pela PM

Segundo o governo do Estado, a saída do movimento foi pacífica e sem uso da força; 6 pessoas foram indiciadas por ameaça, danos e outros crimes

Durante o “Abril Vermelho”, o MST participou de ao menos 23 invasões a terras no Brasil; na foto, trabalhadores de movimentos sociais ocupam local em Maceió (AL) Divulgação/MST – 15.abr.2024

O governo de Goiás desmobilizou uma das duas ocupações do MST (Movimento Sem Terra) nesta 2ª feira (15.abr.2024). Grupo organiza o “Abril Vermelho” –movimento que consiste em invasões de terra para defender a reforma agrária– e já teve 23 ocupações no Brasil neste ano.

Segundo o MST, as ocupações ocorreram em 10 Estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiros, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

A ocupação de Vila Boa de Goiás foi desmobilizada no período da tarde pela Polícia Militar, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Os invasores deixaram o local depois de negociar com a PM, que não precisou usar a força. Eis a íntegra (PDF – 215 kB).

Dentre as 40 pessoas no local, 6 identificadas como líderes do grupo foram autuadas por esbulho possessório (quando se toma um bem de forma ilegal), ameaça e danos.

Uma propriedade em Itaberaí também foi ocupada pelo do MST, mas segundo o governo do Estado, as terras foram cedidas pelos donos ao movimento, que deve vender o terreno para a Reforma Agrária.

Os atos deste mês começaram no domingo (14.abr) e fazem parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, em repúdio ao massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, quando 19 pessoas foram assassinadas.

As ocupações se dão 1 dias antes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar o Programa Terra para Gente, voltado a destinar terras ociosas à reforma agrária. Uma cerimônia para lançar a iniciativa foi realizada nesta 2ª feira.

O programa define as “prateleiras de terra“, termo usado para designar uma espécie de relação de áreas improdutivas e devolutas que passarão a ser usadas como assentamentos.

Leia abaixo a lista de “prateleiras de terra” anunciadas pelo governo Lula:

terras já adquiridas: áreas sob domínio do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e em processo de seleção de famílias e criação de assentamentos; terras em aquisição: áreas cujos processos de aquisição estão em andamento por compra e venda; áreas passíveis de Adjudicação: áreas resultantes do pagamento de grandes dívidas com a União; imóveis improdutivos: imóveis rurais vistoriados pelo Incra e que não cumprem a função social da terra determinada na Constituição Federal; imóveis de bancos e empresas: áreas rurais em posse de bancos e empresas públicas que podem ser destinadas ao assentamento de famílias; áreas de ilícitos: imóveis expropriados por conta da prática de atos ilícitos ou fruto de ilícitos, como o plantio ilegal de entorpecentes ou exploração de trabalho em condições análogas à escravidão; terras públicas federais arrecadadas: áreas públicas destinadas à reforma agrária a partir de deliberação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais; terras estaduais oriundas de dívidas: terras utilizadas pelos Estados para abater dívidas com a União; recebimento de terras em doação: terras doadas ao Incra por entes públicos ou privados; e terras financiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário: áreas ofertadas por meio de crédito subsidiado para agricultoras e agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra. A estimativa do governo é de que, até 2026, 295 mil famílias agricultoras sejam beneficiadas. Dessas, 74.000 são assentadas e 221 mil já regularizadas em lotes de assentamentos. Segundo o Incra, as novas alternativas para a obtenção de áreas deve ampliar em 877% o número de famílias assentadas quando comparado com o período de 2017 a 2022.

Para 2024, o governo terá um Orçamento de R$ 520 milhões para a aquisição de imóveis.