Oficinas de educação ambiental mobilizam população de Teixeira de Freitas

No final de fevereiro, nos dias 21, 22, 27 e 28, a Embasa promoveu oficinas voltadas à educação ambiental no auditório da Câmara de Vereadores, para colaboradores, representantes de órgãos públicos, da secretaria de meio ambiente e agricultura, de ONGs, de associações de bairros e universitários de Teixeira de Freitas.

A oficina de capacitação em licenciamento ambiental ocorrida nos dias 21 e 22 foi ministrada pelo engenheiro agrônomo José Henrique Junior, que apresentou a infraestrutura de um sistema de esgotamento sanitário, as competências municipais e sociais, bem como formas de minimizar os impactos ambientais e uso sustentável dos recursos.

Com o objetivo de aperfeiçoar a importância do trabalho coletivo, uma das abordagens mais esperadas foi a de educomunicação, no dia 27, conduzida pela coaching, administradora e especialista em desenvolvimento humano Jussara Bahia. Na oficina, foram realizadas abordagens que interligaram a comunicação e a educação, visando uma linguagem mais participativa, além de orientar sobre os mecanismos tecnológicos que auxiliam em uma melhor comunicação.

Com a participação da comunidade, outra oficina proposta foi a de aproveitamento integral de alimentos, dia 28. Com informações repassadas pela nutricionista Patrícia Brito, os participantes conhecerem formas de reaproveitar partes dos alimentos que são costumeiramente descartados, como cascas, talos e folhas. Na ocasião, foram degustados tortas, sucos e bolos feitos com alimentos reaproveitáveis citados na oficina.

Para a colaboradora da Embasa, Elizete Lima, a oficina que mais se destacou foi a de reaproveitamento de alimentos. “Todas as oficinas me proporcionaram ricos aprendizados, a de educação ambiental, principalmente, mas a que mais me marcou foi a de aproveitamento de alimentos visto que é algo que tem na nossa rotina”.

“É importante sensibilizar não só os colaboradores da Embasa, mas toda a sociedade para ampliar as discussões sobre assuntos ambientais com informações corretas”, explicou a assistente social da Embasa, Claudice Pires.

