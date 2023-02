Oh Polêmico faz participação no trio de Anitta e puxa pipoca na Barra

Antes de puxar sua pipoca na noite desta sexta-feira (17), Oh Polêmico faz participação no trio de Anitta na Barra. A primeira música escolhida foi Deixa Eu Botar Meu Boneco, forte concorrente ao Troféu CORREIO Folia.

Ao chamar o cantor para o trio, Anitta brincou: “Eu pego, viu. Não estou aqui fazendo nada mesmo”, disse. Oh Polêmico ainda cantou Samba do Polly e animou o público.

Depois de duas horas de atraso e participação no trio de Anitta, Oh Polêmico finalmente começou a guiar a sua pipoca em direção à Ondina, às 21h.

Enquanto Oh Polêmico não aparecia para cantar, por conta do atraso, Vaner Carvalho, 19, e os amigos metiam dança com os trabalhadores da limpeza. “A gente veio para ver o pagodão mesmo”, disse o estudante.

O trio precisou ultrapassar outros dois que estavam empacados no Farol da Barra. A primeira música, claro, foi Deixa Eu Botar Meu Boneco. Uma multidão animada acompanhou o cantor e foi a loucura a cada vez que ele pedia o “grito das solteiras”.

