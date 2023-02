Oito partidos garantem votos de sobra para colocar ex-primeira-dama no TCM

Lideranças de partidos que integram a bancada governista na Assembleia Legislativa garantem que o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), já consolidou votos suficientes na Casa para emplacar a esposa no cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Em conversas reservadas, parlamentares influentes da base aliada calculam que a indicação de Aline Peixoto conquistou até ontem o apoio de pelo menos 37 deputados estaduais, cinco a mais que o necessário para liquidar a fatura por maioria absoluta do plenário ainda na primeira votação. A conta inclui os 17 integrantes da federação partidária formada por PT, PCdoB e PV, oito do PSD e seis do PP, cuja bancada acertou o retorno ao bloco do Palácio de Ondina.

Turma extra

Cardeais da base também dão como certo o apoio do PSB e MDB, com dois parlamentares cada. No cálculo de votos favoráveis à ex-primeira-dama, soma-se ainda dois dos quatro deputados do PL: Raimundinho da JR e Vítor Azevedo, braço-direito do ex-ministro bolsonarista João Roma.

Tática de distração

Segundo apurou a Satélite, a articulação do governo traçou uma estratégia para tentar minimizar danos com a operação do TCM. A intenção é aproveitar a visita do presidente Lula (PT) a Santo Amaro na próxima terça, quando ele anunciará a volta do programa Minha Casa Minha Vida, para votar a indicação de Aline Peixoto longe dos holofotes da imprensa. Na sexta, Rui Costa desembarca em Salvador para amarrar a manobra.

Partilha veloz

As tropas do governo e da oposição definiram o comando de quase todas as comissões permanentes do Legislativo e podem instalar, em prazo recorde, os colegiados ainda hoje. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante, ficou com Maria del Carmen (PT).

Bolo fatiado

Vitor Bonfim (PV), Olívia Santana (PCdoB) e Eduardo Salles (PP) vão presidir, respectivamente, as comissões de Orçamento, Educação e Infraestrutura. Na oposição, Pablo Roberto (PSDB) deve ficar com Direitos Humanos e Segurança Pública; e Manuel Rocha (União Brasil), com a de Agricultura.

Toque a mais

A direção do TikTok no Brasil assinou contrato com a prefeitura da capital e formalizou sua entrada na lista de patrocinadores oficiais do Carnaval de Salvador este ano. Disposto a estrear com força na folia baiana, o aplicativo de mídia especializado em criação e compartilhamento de vídeos curtos que se tornou febre mundial preparou uma série de ações. Entre as quais, está a montagem de um time composto por influencers e creators badalados.

Passo largo

Os planos carnavalescos do TikTok, que aposta na folia como melhor evento de rua do mundo para impulsionar sua marca no duelo com o Instagram e demais aplicativos de vídeo, incluem ainda um trio elétrico próprio e a transmissão da festa através da plataforma.