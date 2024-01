Secom lança edital de R$ 197 milhões para comunicação digital

Fabio Rodrigues Pazzebom/Agência Brasil

1 de 1 Fotografia colorida mostrando Palácio do Planalto-Metrópoles – Foto: Fabio Rodrigues Pazzebom/Agência BrasilA Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência abriu nesta segunda-feira (15/1) uma licitação de R$ 197 milhões para a comunicação digital do governo Lula. O órgão prevê contratar quatro empresas.

Além de demandas da Secom, para a divulgação de eventos de Lula no Palácio do Planalto, o contrato também incluirá todo o sistema de comunicação do governo federal, a exemplo dos ministérios e secretarias.

O contrato durará um ano e a sessão pública da licitação será em 6 de março.

