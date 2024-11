OMorador lança “Ô Saudade” e consolida sua sonoridade única

A nova música de OMorador, já está conquistando os ouvidos do público.

“Ô Saudade“, fala sobre os dias que não voltam mais e toda a saudade deixada dentro de si, trazendo todo sentimento de nostalgia, acompanhada de uma melodia envolvente, promete ser mais um sucesso do artista.

​​​​​​​O single explora as sonoridades atuais com influências da MPB. A produção musical, totalmente autoral, destaca a versatilidade de OMorador, que assina todas as etapas de criação e produção de suas músicas.





OMorador: Reprodução/divulgação





“Ô Saudade” já está disponível em todas as plataformas digitais e em breve ganhará um videoclipe assim como foi com o seu primeiro trabalho, “Sem Bateria”.

A canção, com sua sonoridade única e letra introspectiva, promete se destacar no cenário musical ao decorre do tempo.